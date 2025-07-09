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Новак призвал не допускать закупку топлива нефтекомпаниями друг у друга
Новак призвал не допускать закупку топлива нефтекомпаниями друг у друга - 09.07.2025, ПРАЙМ
Новак призвал не допускать закупку топлива нефтекомпаниями друг у друга
Нельзя допускать закупку топлива нефтекомпаниями друг у друга на бирже, они должны приобретать товар по прямым договорам, заявил вице-премьер РФ Александр... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:12+0300
2025-07-09T15:12+0300
2025-07-09T15:12+0300
энергетика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Нельзя допускать закупку топлива нефтекомпаниями друг у друга на бирже, они должны приобретать товар по прямым договорам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее в среду Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. "Прошу Минэнерго совместно с нефтяными компаниями держать руку на пульсе и в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей в летний период и первые месяцы осени. Для этого необходимо обеспечить его равномерную реализацию на бирже, а также не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Они должны приобретать нефтепродукты по прямым договорам", - приводит его слова пресс-служба кабмина. Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса. После того, как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в первую сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты. Правительство уже не раз поручило ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже непосредственно друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
https://1prime.ru/20250709/benzin-859329669.html
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общество , рф, александр новак
Энергетика, Общество , РФ, Александр Новак
Новак призвал не допускать закупку топлива нефтекомпаниями друг у друга
Новак: нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Нельзя допускать закупку топлива нефтекомпаниями друг у друга на бирже, они должны приобретать товар по прямым договорам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее в среду Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.
"Прошу Минэнерго совместно с нефтяными компаниями держать руку на пульсе и в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей в летний период и первые месяцы осени. Для этого необходимо обеспечить его равномерную реализацию на бирже, а также не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Они должны приобретать нефтепродукты по прямым договорам", - приводит его слова пресс-служба кабмина.
Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса.
После того, как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в первую сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.
Правительство уже не раз поручило ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже непосредственно друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
ФАС считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу