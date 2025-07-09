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"Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" от CSCI Pengyuan - 09.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250709/novatek-859321879.html
"Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" от CSCI Pengyuan
"Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" от CSCI Pengyuan - 09.07.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" от CSCI Pengyuan
"Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом от китайского агентства CSCI Pengyuan, следует из материалов российской компании. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:06+0300
2025-07-09T12:06+0300
экономика
новатэк
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом от китайского агентства CSCI Pengyuan, следует из материалов российской компании. "Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга значения рейтинга до и после изменения: "AАА", прогноз - стабильный... Кредитный рейтинг был присвоен по китайской национальной шкале на основе методологии агентства... CSCI Pengyuan Credit Rating Co., Ltd", - говорится в сообщении.
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новатэк
Экономика, Новатэк
12:06 09.07.2025
 
"Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" от CSCI Pengyuan

"Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" от китайского агентства CSCI Pengyuan

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНоватэк
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом от китайского агентства CSCI Pengyuan, следует из материалов российской компании.
"Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга значения рейтинга до и после изменения: "AАА", прогноз - стабильный... Кредитный рейтинг был присвоен по китайской национальной шкале на основе методологии агентства... CSCI Pengyuan Credit Rating Co., Ltd", - говорится в сообщении.
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