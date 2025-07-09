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Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов - 09.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250709/nvidia-859334304.html
Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов
Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов
Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T16:47+0300
2025-07-09T16:47+0300
экономика
nvidia
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов. По состоянию на 16.43 мск цена акций Nvidia росла на 2,33% - до 163,73 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 164 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 4,002 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20250626/nvidia-858918968.html
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nvidia
Экономика, Nvidia
16:47 09.07.2025
 
Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов

Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $4 трлн

© fotolia.com / Julien Eichinger%Котировки
%Котировки - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© fotolia.com / Julien Eichinger
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.43 мск цена акций Nvidia росла на 2,33% - до 163,73 доллара за ценную бумагу.
Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 164 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 4,002 триллиона долларов.
% Здание американской биржи NASDAQ в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире
26 июня, 10:37
 
ЭкономикаNvidia
 
 
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