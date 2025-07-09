https://1prime.ru/20250709/nvidia-859334304.html

Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов

Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов - 09.07.2025, ПРАЙМ

Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов

Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T16:47+0300

2025-07-09T16:47+0300

2025-07-09T16:47+0300

экономика

nvidia

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов. По состоянию на 16.43 мск цена акций Nvidia росла на 2,33% - до 163,73 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 164 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 4,002 триллиона долларов.

https://1prime.ru/20250626/nvidia-858918968.html

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nvidia