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NYT назвала приостановку поставок оружия Украине случайной - 09.07.2025, ПРАЙМ
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NYT назвала приостановку поставок оружия Украине случайной
NYT назвала приостановку поставок оружия Украине случайной - 09.07.2025, ПРАЙМ
NYT назвала приостановку поставок оружия Украине случайной
Приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану, а не в целях пересмотра... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:32+0300
2025-07-09T11:32+0300
вооружения
украина
сша
иран
new york times
politico
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану, а не в целях пересмотра поддержки, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Высокопоставленные лидеры министерства обороны в прошлом месяце решили приостановить поставку некоторых перехватчиков и управляемых бомб и ракет Украине, указывая на обеспокоенность в связи с тем, что запасы вооружений США заканчиваются. Но приостановка отправки некоторых вооружений Украине была случайной, а не в целях пересмотра", - сообщает издание. По данным New York Times, во время приостановки помощи официальные лица в США заявляли, что пауза необходима для оценки запасов Пентагона. При этом до сих пор непонятно, кто именно участвовал в принятии этого решения. Авторы статьи полагают, что заявление Трампа о восстановлении поставок стало "значительным поворотом" в его позиции по конфликту на Украине. По состоянию на вечер вторника, поставки Украине вооружений, которые находились в Польше, все еще не начались. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение. Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину.
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украина, сша, иран, new york times, politico
Вооружения, УКРАИНА, США, ИРАН, New York Times, Politico
11:32 09.07.2025
 
NYT назвала приостановку поставок оружия Украине случайной

NYT: приостановка поставок вооружений Украине была случайной, а не пересмотром поддержки

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану, а не в целях пересмотра поддержки, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные лидеры министерства обороны в прошлом месяце решили приостановить поставку некоторых перехватчиков и управляемых бомб и ракет Украине, указывая на обеспокоенность в связи с тем, что запасы вооружений США заканчиваются. Но приостановка отправки некоторых вооружений Украине была случайной, а не в целях пересмотра", - сообщает издание.
По данным New York Times, во время приостановки помощи официальные лица в США заявляли, что пауза необходима для оценки запасов Пентагона. При этом до сих пор непонятно, кто именно участвовал в принятии этого решения.
Авторы статьи полагают, что заявление Трампа о восстановлении поставок стало "значительным поворотом" в его позиции по конфликту на Украине. По состоянию на вечер вторника, поставки Украине вооружений, которые находились в Польше, все еще не начались.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение. Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Решение Пентагона по Украине застало Трампа врасплох, пишут СМИ
11:23
 
ВооруженияУКРАИНАСШАИРАНNew York TimesPolitico
 
 
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