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Объем предложения на вторичном авторынке России вырос почти на четверть

Объем предложения на вторичном авторынке России вырос почти на четверть - 09.07.2025, ПРАЙМ

Объем предложения на вторичном авторынке России вырос почти на четверть

Объём предложения на вторичном авторынке России почти на четверть вырос с 2025 года, рост достиг 22%, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T07:15+0300

2025-07-09T07:15+0300

2025-07-09T07:15+0300

общество

дальний восток

центральный федеральный округ

северо-запад

дром

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - ПРАЙМ. Объём предложения на вторичном авторынке России почти на четверть вырос с 2025 года, рост достиг 22%, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом растет с начала года по всей стране. В июне на площадке "Дрома" рост достиг 22% к январю. Средняя цена выставляемых на продажу автомобилей с учетом дорогих и бюджетных вариантов снизилась на 11%, до 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Объем рынка автомобилей увеличился на 15% благодаря росту предложения подержанных автомобилей. При этом количество объявлений о новых автомобилях снизилось на 21% с начала года, а средняя цена осталась на уровне января - 3,7 миллиона рублей. Как сообщает аналитик "Дрома" Сергей Лагурев, слова которого приводит пресс-служба, продавцы, заинтересованные в оперативной продаже автомобилей, вынуждены снижать цены. "Летом, в отпускной сезон, продажи машин всегда идут на спад, поэтому тренд на снижение стоимости может продлиться, особенно с учетом роста предложения, которое наблюдается с начала года. Однако некоторые популярные модели скорей всего этот тренд не затронет из-за спроса на них", - добавил Лагурев. На вторичном рынке вырос спрос на автомобили всех стран-производителей. Лидеры роста — японские модели – +30% к январю, их средняя стоимость сократилась на 5%, до 1,3 миллиона рублей. Немецких авто с пробегом на рынке стало на 21% больше с начала 2025 года при снижении стоимости на 3%, чем в январе, до 2,3 миллиона рублей. Объявления о корейских авто с пробегом выросли на 17%, а средняя стоимость упала на 4%, до 1,3 миллиона рублей. Китайских подержанных машин стало на 16% больше, и они стали на 6% дешевле, до 1,9 миллиона рублей. Число объявлений об автомобилях с пробегом других европейских стран и американских моделей выросло на 13%. Средняя стоимость упала на 5%, до 1,3 миллиона рублей. Отечественные автомобили продемонстрировали наименьший рост количества предложений на рынке – на 13% с начала 2025 года. Их средняя стоимость упала на 2%, до 491 тысячи рублей. Основной прирост предложений по продаже подержанных автомобилей зафиксирован в Дальнем Востоке — на 39%, где большое количество подержанных японских машин, а также на Юге — на 23%, где много автомобилей массового сегмента. В Сибири с начала года отмечено увеличение количества объявлений о продаже подержанных автомобилей – на 23%, а на Урале — на 19%. Наименьший прирост количества предложений отмечен в Центральном федеральном округе (+16%), на Северо-Западе (+15%), и в Приволжье (+11%).

дальний восток

центральный федеральный округ

северо-запад

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общество , дальний восток, центральный федеральный округ, северо-запад, дром