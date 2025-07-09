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Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования - 09.07.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
Полный переход на новую систему высшего образования произойдет в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:11+0300
2025-07-09T10:11+0300
общество
минобрнауки
госдума
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Полный переход на новую систему высшего образования произойдет в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. "Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую… модель? Общий ответ - это с 2027 года, вся система перейдет", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он добавил, что Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования. В России реализуется указ президента о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
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общество , минобрнауки, госдума, ниту мисис
Общество , Минобрнауки, Госдума, НИТУ МИСиС
10:11 09.07.2025
 
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования

Минобрнауки: переход на новую систему высшего образования произойдет в 2027 году

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинобрнауки РФ
Минобрнауки РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Полный переход на новую систему высшего образования произойдет в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
"Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую… модель? Общий ответ - это с 2027 года, вся система перейдет", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Он добавил, что Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования.
В России реализуется указ президента о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
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