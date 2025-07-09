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Российский рынок акций снизился четвертую сессию подряд

Российский рынок акций снизился четвертую сессию подряд - 09.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился четвертую сессию подряд

Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился четвертую сессию подряд на фоне роста санкционных рисков, следует из данных Московской биржи и... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T20:20+0300

2025-07-09T20:20+0300

2025-07-09T20:20+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился четвертую сессию подряд на фоне роста санкционных рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 2,15% - до 2696,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,02%, до 1147,02 пункта, долларовый РТС - на 2,15%, до 1086,62 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлением Российский рынок акций в основную сессию среды торговался в минусе и протестировал психологическую поддержку на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост геополитических и санкционных рисков стал основным фактором давления. "Геополитическая картина ухудшилась – законодатели США возобновили работу над жесткими антироссийскими рестрикциями, очередные санкционные угрозы зреют и в ЕС, при этом по-прежнему нет информации о судьбе дальнейших мирных переговоров с Украиной", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Мосэнерго" (-1,8%), "Роснефти" (-1,8%), префы "Татнефти" (-2,8%). Выросли в цене бумаги ВК (+4,6%), "Яндекса" (+1,9%), ПИКа (+1,5%), "Северстали" (+1,1%). Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 0,3% - до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 97,6 пункта. Прогнозы В ближайшие торговые сессии, как на текущей неделе, так и на следующей, ожидается усиление волатильности на рынке акций, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Помимо геополитических факторов на динамику индекса Мосбиржи будут влиять дивидендные гэпы и обратное реинвестирование полученных дивидендов в ценные бумаги. В случае негативного новостного фона и закрепления индекса Мосбиржи ниже 2700 пунктов, усиливается вероятность его движения к локальному минимуму года – уровню 2600 пунктов. Позитивное развитие событий позволит вернуть индекс Мосбиржи в район 2800 пунктов, и затем в коридор 2800-2850 пунктов", - добавляет он. Российский рынок теряет геополитическую стабильность из-за рисков эскалации в случае ужесточения позиции США, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Ухудшение настроений наблюдается также в сезон закрытия дивидендных реестров: в четверг с гэпом вниз откроются акции Мосбиржи. Акции ВТБ завтра будут последний день торговаться с выплатами, которые дают доходность 27,4% - значительно выше ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ес