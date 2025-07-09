https://1prime.ru/20250709/ofz--859327382.html

Минфин разместил ОФЗ 26248 на 67,993 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ 26248 на 67,993 миллиарда рублей - 09.07.2025, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ 26248 на 67,993 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года на... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:11+0300

2025-07-09T14:11+0300

2025-07-09T14:11+0300

экономика

минфин

офз

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года на 67,993 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 114,363 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 86,3452% от номинала, средневзвешенная цена - 86,3871% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,03% годовых, средневзвешенная доходность - также 15,03% годовых. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона.", - говорится в сообщении. Минфин на следующем аукционе в среду предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

https://1prime.ru/20250702/minfin--859112494.html

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минфин, офз