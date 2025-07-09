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Орбан предрек Европе "горький момент" после поражения на Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Орбан предрек Европе "горький момент" после поражения на Украине
Орбан предрек Европе "горький момент" после поражения на Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ
Орбан предрек Европе "горький момент" после поражения на Украине
Для европейских политиков наступит горький момент, когда они вынуждены будут признать, что Евросоюз и Украина проиграли в конфликте, заявил премьер-министр... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T19:09+0300
2025-07-09T19:09+0300
политика
украина
венгрия
европа
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БУДАПЕШТ, 9 июл - ПРАЙМ. Для европейских политиков наступит горький момент, когда они вынуждены будут признать, что Евросоюз и Украина проиграли в конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придётся признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение. Итак, я думаю, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина держится на фронте, хотя и отступает, но, думаю, Украина тоже проиграла", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Орбан подчеркнул, что этот конфликт "невозможно выиграть на передовой, можно закончить только дипломатией". По его словам, наступит "печальный и горький момент" для европейских лидеров, которые давно не сталкивались с поражением, и это "будет иметь очень серьёзные последствия для европейской политики", а пока "имеет серьезные последствия для европейской экономики". Венгерский премьер также добавил, что Россия не может потерпеть поражения на Украине, поскольку является ядерной державой. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте. Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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украина, венгрия, европа, виктор орбан, ес
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Виктор Орбан, ЕС
19:09 09.07.2025
 
Орбан предрек Европе "горький момент" после поражения на Украине

Орбан: политикам придется признать, что ЕС и Украина проиграли в конфликте

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
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БУДАПЕШТ, 9 июл - ПРАЙМ. Для европейских политиков наступит горький момент, когда они вынуждены будут признать, что Евросоюз и Украина проиграли в конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придётся признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение. Итак, я думаю, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина держится на фронте, хотя и отступает, но, думаю, Украина тоже проиграла", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
Орбан подчеркнул, что этот конфликт "невозможно выиграть на передовой, можно закончить только дипломатией".
По его словам, наступит "печальный и горький момент" для европейских лидеров, которые давно не сталкивались с поражением, и это "будет иметь очень серьёзные последствия для европейской политики", а пока "имеет серьезные последствия для европейской экономики".
Венгерский премьер также добавил, что Россия не может потерпеть поражения на Украине, поскольку является ядерной державой.
Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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ПолитикаУКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПАВиктор ОрбанЕС
 
 
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