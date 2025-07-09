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ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси - 09.07.2025, ПРАЙМ
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ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси
ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси - 09.07.2025, ПРАЙМ
ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси
Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:01+0300
2025-07-09T11:01+0300
вооружения
общество
мировая экономика
германия
рафаэль гросси
магатэ
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ВАРШАВА, 9 июл – ПРАЙМ. Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев", - сказал Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться Германии для создания своего ядерного оружия. Он отметил, что Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами. "У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология… Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе ", - сказал глава МАГАТЭ.
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общество , мировая экономика, германия, рафаэль гросси, магатэ
Вооружения, Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
11:01 09.07.2025
 
ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси

Гросси: ФРГ могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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ВАРШАВА, 9 июл – ПРАЙМ. Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев", - сказал Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться Германии для создания своего ядерного оружия.
Он отметил, что Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами.
"У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология… Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе ", - сказал глава МАГАТЭ.
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ВооруженияОбществоМировая экономикаГЕРМАНИЯРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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