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ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси
ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси - 09.07.2025, ПРАЙМ
ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси
Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:01+0300
2025-07-09T11:01+0300
2025-07-09T11:01+0300
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ВАРШАВА, 9 июл – ПРАЙМ. Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев", - сказал Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться Германии для создания своего ядерного оружия. Он отметил, что Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами. "У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология… Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе ", - сказал глава МАГАТЭ.
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общество , мировая экономика, германия, рафаэль гросси, магатэ
Вооружения, Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
ФРГ могла бы за несколько месяцев создать ядерное оружие, заявил Гросси
Гросси: ФРГ могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие
ВАРШАВА, 9 июл – ПРАЙМ. Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев", - сказал Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться Германии для создания своего ядерного оружия.
Он отметил, что Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами.
"У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология… Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе ", - сказал глава МАГАТЭ.
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