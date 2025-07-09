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Решение Пентагона по Украине застало Трампа врасплох, пишут СМИ
Решение Пентагона по Украине застало Трампа врасплох, пишут СМИ - 09.07.2025, ПРАЙМ
Решение Пентагона по Украине застало Трампа врасплох, пишут СМИ
Решение Пентагона о приостановке военных поставок Киеву застало президента США Дональда Трампа врасплох, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:23+0300
2025-07-09T11:23+0300
2025-07-09T11:23+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Решение Пентагона о приостановке военных поставок Киеву застало президента США Дональда Трампа врасплох, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники, глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Во вторник Трамп выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. "Внезапный шаг Пентагона по приостановке поставок вооружения Украине застал Трампа врасплох", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Кроме того, как рассказали двое собеседников агентства, внутри самого Пентагона были также те, кто выступали против этого решения.
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Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, НАТО
Решение Пентагона по Украине застало Трампа врасплох, пишут СМИ
AP: решение Пентагона о приостановке поставок Киеву застало Трампа врасплох
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Решение Пентагона о приостановке военных поставок Киеву застало президента США Дональда Трампа врасплох, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники, глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Во вторник Трамп выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
"Внезапный шаг Пентагона по приостановке поставок вооружения Украине застал Трампа врасплох", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Кроме того, как рассказали двое собеседников агентства, внутри самого Пентагона были также те, кто выступали против этого решения.
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