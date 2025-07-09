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В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot - 09.07.2025, ПРАЙМ
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В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot
В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot - 09.07.2025, ПРАЙМ
В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot
Количество утраченных Украиной систем Patriot говорит о том, что потери вряд ли удастся восполнить. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:18+0300
2025-07-09T09:18+0300
вооружения
сша
украина
patriot
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Количество утраченных Украиной систем Patriot говорит о том, что потери вряд ли удастся восполнить. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine."Быстрое истощение Patriot (С украинской стороны. — Прим. ред.) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. &lt;...&gt; Украинские потери вряд ли будут восполнены", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что высокая стоимость и ограниченная доступность сделали потери этого типа вооружения очень далекими от приемлемых.Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал направить Киеву десять систем Patriot.
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сша, украина, patriot
Вооружения, США, УКРАИНА, Patriot
09:18 09.07.2025
 
В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot

MWM: системы Patriot на Украине вряд ли удастся восполнить

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Количество утраченных Украиной систем Patriot говорит о том, что потери вряд ли удастся восполнить. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine.
"Быстрое истощение Patriot (С украинской стороны. — Прим. ред.) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. <...> Украинские потери вряд ли будут восполнены", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что высокая стоимость и ограниченная доступность сделали потери этого типа вооружения очень далекими от приемлемых.
Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал направить Киеву десять систем Patriot.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
СМИ: Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять ракет Patriot
Вчера, 14:10
 
ВооруженияСШАУКРАИНАPatriot
 
 
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