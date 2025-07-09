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В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot
В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot - 09.07.2025, ПРАЙМ
В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot
Количество утраченных Украиной систем Patriot говорит о том, что потери вряд ли удастся восполнить. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:18+0300
2025-07-09T09:18+0300
2025-07-09T09:18+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Количество утраченных Украиной систем Patriot говорит о том, что потери вряд ли удастся восполнить. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine."Быстрое истощение Patriot (С украинской стороны. — Прим. ред.) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. <...> Украинские потери вряд ли будут восполнены", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что высокая стоимость и ограниченная доступность сделали потери этого типа вооружения очень далекими от приемлемых.Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал направить Киеву десять систем Patriot.
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Вооружения, США, УКРАИНА, Patriot
В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot
MWM: системы Patriot на Украине вряд ли удастся восполнить
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Количество утраченных Украиной систем Patriot говорит о том, что потери вряд ли удастся восполнить. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine
.
"Быстрое истощение Patriot (С украинской стороны. — Прим. ред.) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. <...> Украинские потери вряд ли будут восполнены", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что высокая стоимость и ограниченная доступность сделали потери этого типа вооружения очень далекими от приемлемых.
Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал направить Киеву десять систем Patriot.
СМИ: Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять ракет Patriot