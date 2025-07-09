https://1prime.ru/20250709/patriot-859313399.html

В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot

В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot - 09.07.2025, ПРАЙМ

В США сообщили Зеленскому неутешительные новости о системах Patriot

Количество утраченных Украиной систем Patriot говорит о том, что потери вряд ли удастся восполнить. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T09:18+0300

2025-07-09T09:18+0300

2025-07-09T09:18+0300

вооружения

сша

украина

patriot

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Количество утраченных Украиной систем Patriot говорит о том, что потери вряд ли удастся восполнить. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine."Быстрое истощение Patriot (С украинской стороны. — Прим. ред.) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. <...> Украинские потери вряд ли будут восполнены", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что высокая стоимость и ограниченная доступность сделали потери этого типа вооружения очень далекими от приемлемых.Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал направить Киеву десять систем Patriot.

https://1prime.ru/20250708/smi-859289466.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, patriot