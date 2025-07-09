Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, как забрать накопительную часть пенсии - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250709/pensiya-859284999.html
Россиянам объяснили, как забрать накопительную часть пенсии
Россиянам объяснили, как забрать накопительную часть пенсии - 09.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как забрать накопительную часть пенсии
У россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии. Это могут сделать мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. Подробности агентству "Прайм" | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T03:03+0300
2025-07-09T03:03+0300
пенсии
общество
бизнес
накопительная система
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. У россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии. Это могут сделать мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. Подробности агентству "Прайм" рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Накопительная часть - это некоторая прибавка к пенсии, которая формировалась за счет взносов работодателя начиная с 2002 года. Однако в 2014-м был объявлен мораторий на формирование этой части, который действует по настоящее время.Тем не менее, у россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии. Узнать ее размер можно на сайте Госуслуг, либо через СФР, МФЦ или НПФ."Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты", - отметил Гиринский.Для получения накопительной части пенсии необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), если накопления формировались там.
https://1prime.ru/20250708/pensiya-859250644.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_6cbd52dff30a3da84de338ba3ef8cdf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, общество , бизнес, накопительная система
Пенсии, Общество , Бизнес, накопительная система
03:03 09.07.2025
 
Россиянам объяснили, как забрать накопительную часть пенсии

Доцент Гиринский: ряд россиян могут получить накопительную часть пенсии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. У россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии. Это могут сделать мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. Подробности агентству "Прайм" рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Названы шесть категорий россиян, которым повысят пенсию с 1 августа
Вчера, 03:03
Накопительная часть - это некоторая прибавка к пенсии, которая формировалась за счет взносов работодателя начиная с 2002 года. Однако в 2014-м был объявлен мораторий на формирование этой части, который действует по настоящее время.
Тем не менее, у россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии. Узнать ее размер можно на сайте Госуслуг, либо через СФР, МФЦ или НПФ.
"Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты", - отметил Гиринский.
Для получения накопительной части пенсии необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), если накопления формировались там.
 
ПенсииОбществоБизнеснакопительная система
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала