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Россиянам объяснили, как забрать накопительную часть пенсии

Россиянам объяснили, как забрать накопительную часть пенсии - 09.07.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, как забрать накопительную часть пенсии

У россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии. Это могут сделать мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. Подробности агентству "Прайм" | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T03:03+0300

2025-07-09T03:03+0300

2025-07-09T03:03+0300

пенсии

общество

бизнес

накопительная система

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. У россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии. Это могут сделать мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. Подробности агентству "Прайм" рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Накопительная часть - это некоторая прибавка к пенсии, которая формировалась за счет взносов работодателя начиная с 2002 года. Однако в 2014-м был объявлен мораторий на формирование этой части, который действует по настоящее время.Тем не менее, у россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии. Узнать ее размер можно на сайте Госуслуг, либо через СФР, МФЦ или НПФ."Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты", - отметил Гиринский.Для получения накопительной части пенсии необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), если накопления формировались там.

https://1prime.ru/20250708/pensiya-859250644.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, общество , бизнес, накопительная система