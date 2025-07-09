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В Госдуму внесут законопроект о надбавке к пенсии с 70 лет

В Госдуму внесут законопроект о надбавке к пенсии с 70 лет - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут законопроект о надбавке к пенсии с 70 лет

Председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать надбавку к... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T09:19+0300

2025-07-09T09:19+0300

2025-07-09T09:19+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать надбавку к пенсии с 70 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и федеральный закон "О страховых пенсиях", согласно которым надбавку за уход предлагается установить для лиц, достигших возраста 70 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что сейчас лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами первой группы, устанавливается повышение на 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Уточняется, что с 1 января 2025 году размер фиксированной выплаты составил 8 907,70 рублей. Нилов привел данные Росстата, согласно которым, в 2024 году общая ожидаемая продолжительность жизни в России согласно составила 72,84 года, и в силу низкой продолжительности жизни в стране установленный в настоящее время возраст 80 лет не дает значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право. Депутат отметил, что в России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет - лишь 16% мужчин и около 34% женщин. Политик считает, что принятие законопроекта позволит повысить уровень и качество жизни граждан, достигших возраста 70 лет, и инвалидов первой группы, обеспечить возможность удовлетворения ими потребностей в лекарствах и постороннем уходе, а также привет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни в РФ.

https://1prime.ru/20250709/pensiya-859284999.html

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