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ЕС готов к любому развитию переговоров по торговле с США, заявила глава ЕК
ЕС готов к любому развитию переговоров по торговле с США, заявила глава ЕК - 09.07.2025, ПРАЙМ
ЕС готов к любому развитию переговоров по торговле с США, заявила глава ЕК
Евросоюз настроен найти справедливое решение по торговым спорам с США и поэтому активно ведет переговоры, однако готов к любому развитию событий, заявила глава... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:39+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Евросоюз настроен найти справедливое решение по торговым спорам с США и поэтому активно ведет переговоры, однако готов к любому развитию событий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге. "С февраля США ввели пошлины на 70% общего объёма торговли ЕС с США. Масштаб и охват этих мер беспрецедентны. Наша позиция ясна. Мы будем твёрды. Но мы предпочитаем решение путём переговоров. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с администрацией США, чтобы достичь соглашения… Мы ищем чёткую основу, на которой мы сможем продолжать строить. Поэтому послание ясно. Мы придерживаемся наших принципов. Мы защищаем наши интересы. Мы продолжаем работать добросовестно. И мы готовы ко всем сценариям", - сказала она. При этом, по словам главы ЕК, ее личные контакты с американским лидером "позволяют продвинуться вперед". Ранее в Брюсселе заявляли, что настроены достичь соглашения с Вашингтоном к 9 июля.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
ЕС готов к любому развитию переговоров по торговле с США, заявила глава ЕК
Фон дер Ляйен: ЕС настроен найти справедливое решение по торговым спорам с США
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Евросоюз настроен найти справедливое решение по торговым спорам с США и поэтому активно ведет переговоры, однако готов к любому развитию событий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
"С февраля США ввели пошлины на 70% общего объёма торговли ЕС с США. Масштаб и охват этих мер беспрецедентны. Наша позиция ясна. Мы будем твёрды. Но мы предпочитаем решение путём переговоров. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с администрацией США, чтобы достичь соглашения… Мы ищем чёткую основу, на которой мы сможем продолжать строить. Поэтому послание ясно. Мы придерживаемся наших принципов. Мы защищаем наши интересы. Мы продолжаем работать добросовестно. И мы готовы ко всем сценариям", - сказала она.
При этом, по словам главы ЕК, ее личные контакты с американским лидером "позволяют продвинуться вперед".
Ранее в Брюсселе заявляли, что настроены достичь соглашения с Вашингтоном к 9 июля.
СМИ: в ЕС удивлены, что торговая сделка США и Британии была выгоднее