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ЕС готов к любому развитию переговоров по торговле с США, заявила глава ЕК

ЕС готов к любому развитию переговоров по торговле с США, заявила глава ЕК - 09.07.2025, ПРАЙМ

ЕС готов к любому развитию переговоров по торговле с США, заявила глава ЕК

Евросоюз настроен найти справедливое решение по торговым спорам с США и поэтому активно ведет переговоры, однако готов к любому развитию событий, заявила глава... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:39+0300

2025-07-09T11:39+0300

2025-07-09T11:39+0300

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Евросоюз настроен найти справедливое решение по торговым спорам с США и поэтому активно ведет переговоры, однако готов к любому развитию событий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге. "С февраля США ввели пошлины на 70% общего объёма торговли ЕС с США. Масштаб и охват этих мер беспрецедентны. Наша позиция ясна. Мы будем твёрды. Но мы предпочитаем решение путём переговоров. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с администрацией США, чтобы достичь соглашения… Мы ищем чёткую основу, на которой мы сможем продолжать строить. Поэтому послание ясно. Мы придерживаемся наших принципов. Мы защищаем наши интересы. Мы продолжаем работать добросовестно. И мы готовы ко всем сценариям", - сказала она. При этом, по словам главы ЕК, ее личные контакты с американским лидером "позволяют продвинуться вперед". Ранее в Брюсселе заявляли, что настроены достичь соглашения с Вашингтоном к 9 июля.

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общество , мировая экономика, сша, брюссель, вашингтон, урсула фон дер ляйен, ес, ек