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МИД ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины

МИД ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины - 09.07.2025, ПРАЙМ

МИД ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины

Дату следующего раунда переговоров России и Украины объявят, как только будут достигнуты договоренности об их проведении, заявила официальный представитель МИД... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:44+0300

2025-07-09T13:44+0300

2025-07-09T13:44+0300

политика

общество

украина

рф

стамбул

мария захарова

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Дату следующего раунда переговоров России и Украины объявят, как только будут достигнуты договоренности об их проведении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Когда она (дата - ред.) будет, мы обязательно вас проинформируем, как только будут достигнуты соответствующие договоренности", - сказала Захарова на брифинге в среду. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250708/peskov-859287615.html

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общество , украина, рф, стамбул, мария захарова