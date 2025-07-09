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МИД ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины
МИД ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины - 09.07.2025, ПРАЙМ
МИД ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины
Дату следующего раунда переговоров России и Украины объявят, как только будут достигнуты договоренности об их проведении, заявила официальный представитель МИД... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T13:44+0300
2025-07-09T13:44+0300
2025-07-09T13:44+0300
политика
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Дату следующего раунда переговоров России и Украины объявят, как только будут достигнуты договоренности об их проведении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Когда она (дата - ред.) будет, мы обязательно вас проинформируем, как только будут достигнуты соответствующие договоренности", - сказала Захарова на брифинге в среду. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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общество , украина, рф, стамбул, мария захарова
Политика, Общество , УКРАИНА, РФ, Стамбул, Мария Захарова
МИД ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины
МИД: дату третьего раунда переговоров РФ с Украиной объявят, когда ее определят
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Дату следующего раунда переговоров России и Украины объявят, как только будут достигнуты договоренности об их проведении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда она (дата - ред.) будет, мы обязательно вас проинформируем, как только будут достигнуты соответствующие договоренности", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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