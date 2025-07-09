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Папа Римский заявил о готовности принять переговоры России и Украины
Папа Римский заявил о готовности принять переговоры России и Украины - 09.07.2025, ПРАЙМ
Папа Римский заявил о готовности принять переговоры России и Украины
Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским вновь заявил о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины, сообщила служба печати Святого... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T16:27+0300
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ВАТИКАН, 9 июл - ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским вновь заявил о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины, сообщила служба печати Святого престола. Понтифик принял Зеленского, прибывшего в Италию для участия в международной конференции по восстановлению Украины, в папской резиденции Кастель-Гандольфо под Римом. Собеседники обсудили "продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира", пишет пресс-служба Ватикана. "В ходе теплой встречи была подтверждена важность диалога как наилучшего способа прекращения военных действий. Папа выразил скорбь по погибшим и вновь подтвердил свои молитвы и близость к украинскому народу, призвав к любым усилиям, направленным на освобождение пленных и поиск совместных решений. Понтифик подтвердил свою готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", - говорится в сообщении. В середине мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Паролин, в частности, заявил, что если стороны хотят встретиться, местом переговоров может стать Ватикан, о чем тот всегда говорил. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
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ватикан, украина, италия, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф
Политика, ВАТИКАН, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МИД РФ
Папа Римский заявил о готовности принять переговоры России и Украины
Лев XIV заявил о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины
ВАТИКАН, 9 июл - ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским вновь заявил о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины, сообщила служба печати Святого престола.
Понтифик принял Зеленского, прибывшего в Италию для участия в международной конференции по восстановлению Украины, в папской резиденции Кастель-Гандольфо под Римом.
Собеседники обсудили "продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира", пишет пресс-служба Ватикана.
"В ходе теплой встречи была подтверждена важность диалога как наилучшего способа прекращения военных действий. Папа выразил скорбь по погибшим и вновь подтвердил свои молитвы и близость к украинскому народу, призвав к любым усилиям, направленным на освобождение пленных и поиск совместных решений. Понтифик подтвердил свою готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", - говорится в сообщении.
В середине мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Паролин, в частности, заявил, что если стороны хотят встретиться, местом переговоров может стать Ватикан, о чем тот всегда говорил.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
МИД ответил на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины