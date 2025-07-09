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Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Песков
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Песков - 09.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Песков
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:42+0300
2025-07-09T12:42+0300
2025-07-09T12:43+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал Песков журналистам.
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общество , украина, рф, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, РФ, Дмитрий Песков
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Песков
Песков: Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал Песков журналистам.
Песков ответил на вопрос о диалоге между Москвой и Киевом по меморандумам