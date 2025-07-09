https://1prime.ru/20250709/peskov-859323768.html

В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе Трампа "разбомбить" Москву

В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе Трампа "разбомбить" Москву - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе Трампа "разбомбить" Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа "разбомбить" Москву и Пекин, заявил, что... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T12:44+0300

2025-07-09T12:44+0300

2025-07-09T12:44+0300

политика

москва

пекин

сша

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа "разбомбить" Москву и Пекин, заявил, что Кремлю не известно, является ли это фейком или нет. "Является ли это фейком или не является - мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Трамп в 2024 году угрожал "разбомбить" Москву и Пекин.Пресс-секретарь также отметил , что Трамп давно известен тем, что использует жесткие фразы, поэтому в Кремле достаточно спокойно относятся к нынешнему "ужесточению риторики"."Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал Песков.

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москва

пекин

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москва, пекин, сша, дмитрий песков, дональд трамп