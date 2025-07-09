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В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе Трампа "разбомбить" Москву
В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе Трампа "разбомбить" Москву - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе Трампа "разбомбить" Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа "разбомбить" Москву и Пекин, заявил, что... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:44+0300
2025-07-09T12:44+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа "разбомбить" Москву и Пекин, заявил, что Кремлю не известно, является ли это фейком или нет. "Является ли это фейком или не является - мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Трамп в 2024 году угрожал "разбомбить" Москву и Пекин.Пресс-секретарь также отметил , что Трамп давно известен тем, что использует жесткие фразы, поэтому в Кремле достаточно спокойно относятся к нынешнему "ужесточению риторики"."Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал Песков.
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Политика, МОСКВА, Пекин, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе Трампа "разбомбить" Москву
Песков: Кремль не знает, является ли угроза Трампа "разбомбить" Москву и Пекин фейком
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа "разбомбить" Москву и Пекин, заявил, что Кремлю не известно, является ли это фейком или нет.
"Является ли это фейком или не является - мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Трамп в 2024 году угрожал "разбомбить" Москву и Пекин.
Пресс-секретарь также отметил , что Трамп давно известен тем, что использует жесткие фразы, поэтому в Кремле достаточно спокойно относятся к нынешнему "ужесточению риторики".
"Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал Песков.
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