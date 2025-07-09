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Кремль ожидает продолжения диалога между делегациями России и Украины
Кремль ожидает продолжения диалога между делегациями России и Украины - 09.07.2025, ПРАЙМ
Кремль ожидает продолжения диалога между делегациями России и Украины
Москва ожидает, что состоится третий раунд переговоров между делегациями России и Украины и диалог будет продолжен. Об этом заявил официальный представитель... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:48+0300
2025-07-09T12:48+0300
2025-07-09T12:49+0300
политика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва ожидает, что состоится третий раунд переговоров между делегациями России и Украины и диалог будет продолжен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента также заметил, что Россия, продолжая специальную военную операцию, каждый день идет вперед."Ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед, каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - подчеркнул он в беседе с журналистами.Песков также обратил внимание, что прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил.
https://1prime.ru/20250709/peskov-859323618.html
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москва, украина, дмитрий песков
Политика, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Кремль ожидает продолжения диалога между делегациями России и Украины
Песков: Москва ожидает третьего раунда переговоров с Украиной
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва ожидает, что состоится третий раунд переговоров между делегациями России и Украины и диалог будет продолжен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента также заметил, что Россия, продолжая специальную военную операцию, каждый день идет вперед.
"Ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед, каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - подчеркнул он в беседе с журналистами.
Песков также обратил внимание, что прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил.
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Песков