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СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки

СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки - 09.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки

Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T23:03+0300

2025-07-09T23:03+0300

2025-07-09T23:03+0300

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ВАШИНГТОН, 9 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе. "Администрация не позволит конгрессу управлять внешней политикой президента. Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома. По словам источников, в текущей редакции проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и уран. По соглашению с Белым домом сенатор Линдси Грэм* согласился добавить возможность продления этой отсрочки — при условии последующего контроля со стороны конгресса. Однако администрация требует убрать механизм такого контроля. Трамп в беседе с журналистами заявил, что рассматривает инициативу "очень внимательно" и подчеркнул, что любые новые санкции должны вводиться "по его усмотрению". Он также пожаловался, что президент России Владимир Путин якобы отказался от серьёзных переговоров о мире на Украине, несмотря на его многомесячные усилия. "Президент вложил в это личный авторитет. А Путин выставил его в дураках", — цитирует издание одного из республиканских стратегов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поддерживает идею санкционного законопроекта, добавив о необходимости российскому руководству "сигнал". Как пишет Politico, несмотря на поддержку большинства сенаторов — под законопроектом подписались более 80 из них — республиканцы в конгрессе не спешат выносить его на голосование до получения "ясного и однозначного" одобрения президента. "Если президент поддерживает санкции — я тоже, но я отталкиваюсь от позиции президента", — заявил на условиях анонимности один из высокопоставленных членов конгресса США.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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общество , мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, линдси грэм, politico