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СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки - 09.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки
СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки - 09.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки
Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T23:03+0300
2025-07-09T23:03+0300
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ВАШИНГТОН, 9 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе. "Администрация не позволит конгрессу управлять внешней политикой президента. Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома. По словам источников, в текущей редакции проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и уран. По соглашению с Белым домом сенатор Линдси Грэм* согласился добавить возможность продления этой отсрочки — при условии последующего контроля со стороны конгресса. Однако администрация требует убрать механизм такого контроля. Трамп в беседе с журналистами заявил, что рассматривает инициативу "очень внимательно" и подчеркнул, что любые новые санкции должны вводиться "по его усмотрению". Он также пожаловался, что президент России Владимир Путин якобы отказался от серьёзных переговоров о мире на Украине, несмотря на его многомесячные усилия. "Президент вложил в это личный авторитет. А Путин выставил его в дураках", — цитирует издание одного из республиканских стратегов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поддерживает идею санкционного законопроекта, добавив о необходимости российскому руководству "сигнал". Как пишет Politico, несмотря на поддержку большинства сенаторов — под законопроектом подписались более 80 из них — республиканцы в конгрессе не спешат выносить его на голосование до получения "ясного и однозначного" одобрения президента. "Если президент поддерживает санкции — я тоже, но я отталкиваюсь от позиции президента", — заявил на условиях анонимности один из высокопоставленных членов конгресса США.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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общество , мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, линдси грэм, politico
Политика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Линдси Грэм, Politico
23:03 09.07.2025
 
СМИ: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России после доработки

Politico: Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 9 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе.
"Администрация не позволит конгрессу управлять внешней политикой президента. Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.
По словам источников, в текущей редакции проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и уран. По соглашению с Белым домом сенатор Линдси Грэм* согласился добавить возможность продления этой отсрочки — при условии последующего контроля со стороны конгресса. Однако администрация требует убрать механизм такого контроля.
Трамп в беседе с журналистами заявил, что рассматривает инициативу "очень внимательно" и подчеркнул, что любые новые санкции должны вводиться "по его усмотрению". Он также пожаловался, что президент России Владимир Путин якобы отказался от серьёзных переговоров о мире на Украине, несмотря на его многомесячные усилия.
"Президент вложил в это личный авторитет. А Путин выставил его в дураках", — цитирует издание одного из республиканских стратегов.
В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поддерживает идею санкционного законопроекта, добавив о необходимости российскому руководству "сигнал".
Как пишет Politico, несмотря на поддержку большинства сенаторов — под законопроектом подписались более 80 из них — республиканцы в конгрессе не спешат выносить его на голосование до получения "ясного и однозначного" одобрения президента.
"Если президент поддерживает санкции — я тоже, но я отталкиваюсь от позиции президента", — заявил на условиях анонимности один из высокопоставленных членов конгресса США.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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Вчера, 20:46
 
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