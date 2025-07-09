https://1prime.ru/20250709/popov-859307917.html

Попова оценила эффективность цифровой маркировки

Попова оценила эффективность цифровой маркировки - 09.07.2025, ПРАЙМ

Попова оценила эффективность цифровой маркировки

ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости Юрий Апрелефф. Обеление рынка в РФ с помощью цифровой маркировки идет семимильными шагами, даже защитники этого инструмента не... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T06:00+0300

2025-07-09T06:00+0300

2025-07-09T06:00+0300

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мировая экономика

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женева

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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости Юрий Апрелефф. Обеление рынка в РФ с помощью цифровой маркировки идет семимильными шагами, даже защитники этого инструмента не предполагали, что это будет так эффективно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Его (инструмента цифровой маркировки – ред.) эффективность очевидна. И обеление рынка идет семимильными шагами. И когда самые ярые защитники этого инструмента в самом начале говорили, даже они не предполагали, что это будет так эффективно", - сказала она. Попова добавила, что этот инструмент интересует коллег из разных стран на площадке 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, и вошел в итоговый документ как пример очень хорошего реагирования в сфере защиты прав потребителей. Большой интерес вызвал передовой опыт России по внедрению цифровой маркировки. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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общество , мировая экономика, рф, женева, анна попова, роспотребнадзор, оон, мид рф