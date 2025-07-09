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Попова оценила эффективность цифровой маркировки - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Попова оценила эффективность цифровой маркировки
Попова оценила эффективность цифровой маркировки - 09.07.2025, ПРАЙМ
Попова оценила эффективность цифровой маркировки
Цифровая маркировка позволила заблокировать продажу практически двух миллиардов единиц запрещенной продукции, что позволило не допустить их попадания на полки... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:06+0300
2025-07-09T07:06+0300
общество
рф
женева
анна попова
роспотребнадзор
оон
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ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Цифровая маркировка позволила заблокировать продажу практически двух миллиардов единиц запрещенной продукции, что позволило не допустить их попадания на полки российских магазинов, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Если смотреть по обелению рынка, мы сегодня (в ООН – ред.) говорили о двух миллиардах единиц продукции, которую удалось заблокировать с помощью маркировки. Сегодня этот механизм защищает от того, чтобы фальсифицированная продукция попадала на полку", - сказала она. Попова добавила, что российские кассы уже перестают пробивать товары, у которых закончился срок годности благодаря тому, что все включено в цифровую маркировку, а кассы считывает её в долю секунды. "На сегодняшний день только по молочной продукции, так как это стало обязательным чуть больше полутора лет, снижение просрочки в 41 раз по молочной продукции. Эти цифры впечатляют", - отметила Попова. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
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общество , рф, женева, анна попова, роспотребнадзор, оон, мид рф
Общество , РФ, ЖЕНЕВА, Анна Попова, Роспотребнадзор, ООН, МИД РФ
07:06 09.07.2025
 
Попова оценила эффективность цифровой маркировки

Попова: маркировка заблокировала продажу двух миллиардов единиц запрещенной продукции

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ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Цифровая маркировка позволила заблокировать продажу практически двух миллиардов единиц запрещенной продукции, что позволило не допустить их попадания на полки российских магазинов, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если смотреть по обелению рынка, мы сегодня (в ООН – ред.) говорили о двух миллиардах единиц продукции, которую удалось заблокировать с помощью маркировки. Сегодня этот механизм защищает от того, чтобы фальсифицированная продукция попадала на полку", - сказала она.
Попова добавила, что российские кассы уже перестают пробивать товары, у которых закончился срок годности благодаря тому, что все включено в цифровую маркировку, а кассы считывает её в долю секунды.
"На сегодняшний день только по молочной продукции, так как это стало обязательным чуть больше полутора лет, снижение просрочки в 41 раз по молочной продукции. Эти цифры впечатляют", - отметила Попова.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
 
ОбществоРФЖЕНЕВААнна ПоповаРоспотребнадзорООНМИД РФ
 
 
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