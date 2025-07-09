https://1prime.ru/20250709/popova-859306610.html

Попова рассказала о цифровой маркировке продуктов

Попова рассказала о цифровой маркировке продуктов - 09.07.2025, ПРАЙМ

Попова рассказала о цифровой маркировке продуктов

Цифровая маркировка позволяет мгновенно прекратить продажу любого продукта или партии продукта, которые оказались небезопасными, на всей территории страны,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T03:47+0300

2025-07-09T03:47+0300

2025-07-09T03:47+0300

общество

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ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Цифровая маркировка позволяет мгновенно прекратить продажу любого продукта или партии продукта, которые оказались небезопасными, на всей территории страны, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Конечно, если говорить об инструменте цифровой маркировки, как о надзорном инструменте, если мы видим небезопасную продукцию, то у нас есть возможность мгновенно остановить продажи всей партии по всей стране и получить информацию о том, где, в каком населенном пункте, какое количество единиц этой партии находилось, продано или находится еще на складе или на прилавке", - сказала она. Это новый уровень защиты потребителей, заключила попова. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, женева, анна попова, роспотребнадзор, мид рф, мид