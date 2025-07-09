Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250709/popova-859307185.html
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок - 09.07.2025, ПРАЙМ
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок
Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T04:32+0300
2025-07-09T04:32+0300
общество
рф
женева
владимир путин
анна попова
денис мантуров
роспотребнадзор
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859307185.jpg?1752024750
ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Если посмотреть на наши полки, то пустых не было, нет и не будет. Наши производители замещают то, что, казалось, "выпадет". Замещают очень успешно, очень эффективно, и могу вам совершенно ответственно сказать, что очень качественными товарами, что продуктовые и что непродуктовых тоже. Насчет возвращения (иностранных брендов – ред.) принцип у нас один, это интерес российского потребителя. Но если этот интерес можно защитить, можно обеспечить российскими брендами, то это лучший вариант", - сказала она. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов. Ряд иностранных брендов самостоятельно приняли решение об уходе из России в 2022-2023 годах. Путин ранее отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
рф
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, женева, владимир путин, анна попова, денис мантуров, роспотребнадзор, мид рф, мид
Общество , РФ, ЖЕНЕВА, Владимир Путин, Анна Попова, Денис Мантуров, Роспотребнадзор, МИД РФ, МИД
04:32 09.07.2025
 
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок

Попова: пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если посмотреть на наши полки, то пустых не было, нет и не будет. Наши производители замещают то, что, казалось, "выпадет". Замещают очень успешно, очень эффективно, и могу вам совершенно ответственно сказать, что очень качественными товарами, что продуктовые и что непродуктовых тоже. Насчет возвращения (иностранных брендов – ред.) принцип у нас один, это интерес российского потребителя. Но если этот интерес можно защитить, можно обеспечить российскими брендами, то это лучший вариант", - сказала она.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов.
Ряд иностранных брендов самостоятельно приняли решение об уходе из России в 2022-2023 годах.
Путин ранее отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
 
ОбществоРФЖЕНЕВАВладимир ПутинАнна ПоповаДенис МантуровРоспотребнадзорМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала