https://1prime.ru/20250709/popova-859307185.html
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок - 09.07.2025, ПРАЙМ
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок
Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T04:32+0300
2025-07-09T04:32+0300
2025-07-09T04:32+0300
общество
рф
женева
владимир путин
анна попова
денис мантуров
роспотребнадзор
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859307185.jpg?1752024750
ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если посмотреть на наши полки, то пустых не было, нет и не будет. Наши производители замещают то, что, казалось, "выпадет". Замещают очень успешно, очень эффективно, и могу вам совершенно ответственно сказать, что очень качественными товарами, что продуктовые и что непродуктовых тоже. Насчет возвращения (иностранных брендов – ред.) принцип у нас один, это интерес российского потребителя. Но если этот интерес можно защитить, можно обеспечить российскими брендами, то это лучший вариант", - сказала она.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов.
Ряд иностранных брендов самостоятельно приняли решение об уходе из России в 2022-2023 годах.
Путин ранее отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
рф
женева
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, женева, владимир путин, анна попова, денис мантуров, роспотребнадзор, мид рф, мид
Общество , РФ, ЖЕНЕВА, Владимир Путин, Анна Попова, Денис Мантуров, Роспотребнадзор, МИД РФ, МИД
Попова рассказала, почему в России не было пустых полок
Попова: пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет
ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если посмотреть на наши полки, то пустых не было, нет и не будет. Наши производители замещают то, что, казалось, "выпадет". Замещают очень успешно, очень эффективно, и могу вам совершенно ответственно сказать, что очень качественными товарами, что продуктовые и что непродуктовых тоже. Насчет возвращения (иностранных брендов – ред.) принцип у нас один, это интерес российского потребителя. Но если этот интерес можно защитить, можно обеспечить российскими брендами, то это лучший вариант", - сказала она.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов.
Ряд иностранных брендов самостоятельно приняли решение об уходе из России в 2022-2023 годах.
Путин ранее отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.