https://1prime.ru/20250709/popova-859307185.html

Попова рассказала, почему в России не было пустых полок

Попова рассказала, почему в России не было пустых полок - 09.07.2025, ПРАЙМ

Попова рассказала, почему в России не было пустых полок

Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T04:32+0300

2025-07-09T04:32+0300

2025-07-09T04:32+0300

общество

рф

женева

владимир путин

анна попова

денис мантуров

роспотребнадзор

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859307185.jpg?1752024750

ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Если посмотреть на наши полки, то пустых не было, нет и не будет. Наши производители замещают то, что, казалось, "выпадет". Замещают очень успешно, очень эффективно, и могу вам совершенно ответственно сказать, что очень качественными товарами, что продуктовые и что непродуктовых тоже. Насчет возвращения (иностранных брендов – ред.) принцип у нас один, это интерес российского потребителя. Но если этот интерес можно защитить, можно обеспечить российскими брендами, то это лучший вариант", - сказала она. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов. Ряд иностранных брендов самостоятельно приняли решение об уходе из России в 2022-2023 годах. Путин ранее отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

рф

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, женева, владимир путин, анна попова, денис мантуров, роспотребнадзор, мид рф, мид