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Попова прокомментировала законопроект о платформенной экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Попова прокомментировала законопроект о платформенной экономике
Попова прокомментировала законопроект о платформенной экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ
Попова прокомментировала законопроект о платформенной экономике
Законопроект о платформенной экономике, который правительство внесло в Госдуму, усилит защиту прав потребителей на цифровых платформах, заявила в интервью РИА... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T08:08+0300
2025-07-09T08:08+0300
экономика
общество
мировая экономика
рф
женева
анна попова
роспотребнадзор
госдума
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ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Законопроект о платформенной экономике, который правительство внесло в Госдуму, усилит защиту прав потребителей на цифровых платформах, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7 по 11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы очень много делаем в Российской Федерации для того, чтобы защищать своих потребителей. И буквально на прошлой неделе правительство Российской Федерации приняло решение о внесении в Государственную Думу проекта закона о платформенной экономике. Нормы, которые там приведены, должны усилить защиту потребителей на цифровых платформах. Это как раз один из самых недавних шагов Российской Федерации в защиту прав потребителей", - сказала она. Правительство РФ внесло законопроект о регулировании цифровых платформ в Госдуму 3 июля. Среди ключевых мер - обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу, а также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками.
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общество , мировая экономика, рф, женева, анна попова, роспотребнадзор, госдума, оон
Экономика, Общество , Мировая экономика, РФ, ЖЕНЕВА, Анна Попова, Роспотребнадзор, Госдума, ООН
08:08 09.07.2025
 
Попова прокомментировала законопроект о платформенной экономике

Попова: законопроект о платформенной экономике усилит защиту прав потребителей

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанк" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
 руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Законопроект о платформенной экономике, который правительство внесло в Госдуму, усилит защиту прав потребителей на цифровых платформах, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7 по 11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы очень много делаем в Российской Федерации для того, чтобы защищать своих потребителей. И буквально на прошлой неделе правительство Российской Федерации приняло решение о внесении в Государственную Думу проекта закона о платформенной экономике. Нормы, которые там приведены, должны усилить защиту потребителей на цифровых платформах. Это как раз один из самых недавних шагов Российской Федерации в защиту прав потребителей", - сказала она.
Правительство РФ внесло законопроект о регулировании цифровых платформ в Госдуму 3 июля. Среди ключевых мер - обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу, а также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике
Вчера, 12:21
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаРФЖЕНЕВААнна ПоповаРоспотребнадзорГосдумаООН
 
 
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