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Эксперты предупредили о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин США - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты предупредили о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин США
Эксперты предупредили о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин США - 09.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты предупредили о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин США
Глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году из-за пошлин США по сравнению с 2,8% в 2024 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:17+0300
2025-07-09T14:17+0300
экономика
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ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ. Глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году из-за пошлин США по сравнению с 2,8% в 2024 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте института швейцарской перестраховочной компании Swiss Re. В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал роста мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин до 2,2% с 2,8% а ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) прогнозировала замедления с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности. "Глобальный экономический рост замедляется, поскольку политика пошлин США сокращает торговлю и усиливает неопределенность. Потребители и фирмы, вероятно, уже начали сокращать расходы и инвестиции в ответ на неопределенность, которая, возможно, еще не полностью проявилась в экономических данных. По данным института Swiss Re, рост мирового ВВП (с поправкой на инфляцию), как ожидается, замедлится до 2,3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году с 2,8% в 2024 году", - сказано в документе. В Swiss Re ожидают, что мировая страховая индустрия последует этой тенденции - общий объем премий снизится до 2% в 2025 году с 5,2% в 2024 году, незначительно увеличившись до 2,3% в 2026 году. "Нестабильный характер изменений в политике США при нынешней администрации привел к смене парадигмы, которая привела к снижению доверия к правительству США, что подорвало статус страны как "тихой гавани" для мирового капитала. Следовательно, институт Swiss Re снизил ожидания роста для большинства крупных экономик в 2025 году", - добавляется в прогнозе. Эксперты института считают, что после нескольких лет самого быстрого роста в США (по сравнению с Канадой, Великобританией, Германией, Италией, Францией, Японией и Австралией) после пандемии COVID-19, рост ВВП США в 2025 году прогнозируется на уровне 1,5% (замедление с 2,8% в 2024 году). "По мере того как глобальные цепочки поставок становятся менее эффективными, а отечественные отрасли промышленности США становятся более защищенными от международной конкуренции, инфляция в США, вероятно, в среднем будет структурно повышаться. В Европе политическая неопределенность сама по себе окажет давление на экономическую активность и приведет к неизменному росту на уровне 0,8% в этом году", - прогнозируют они. Однако уточняется, что более стимулирующая налогово-бюджетная политика нового правительства ФРГ, а также благоприятные условия кредитования в связи с дальнейшим снижением процентных ставок со стороны ЕЦБ должны подтолкнуть экономический рост в еврозоне к 1,3% в 2026 году. В Swiss Re ожидают, что рост ВВП Китая замедлится до 4,7% в 2025 году по сравнению с 5,0% в 2024 году, поскольку пошлины и сохраняющаяся неопределенность нарушают экономическую активность. В понедельник президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, как следовало из опубликованного указа главы Белого дома. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В апреле Евросоюз на фоне решения властей США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
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Экономика, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп, ВТО, ООН, ЕЦБ
14:17 09.07.2025
 
Эксперты предупредили о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин США

Swiss Re: мировой экономический рост замедлится до 2,3% из-за пошлин США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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ЖЕНЕВА, 9 июл – ПРАЙМ. Глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году из-за пошлин США по сравнению с 2,8% в 2024 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте института швейцарской перестраховочной компании Swiss Re.
В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал роста мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин до 2,2% с 2,8% а ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) прогнозировала замедления с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности.
"Глобальный экономический рост замедляется, поскольку политика пошлин США сокращает торговлю и усиливает неопределенность. Потребители и фирмы, вероятно, уже начали сокращать расходы и инвестиции в ответ на неопределенность, которая, возможно, еще не полностью проявилась в экономических данных. По данным института Swiss Re, рост мирового ВВП (с поправкой на инфляцию), как ожидается, замедлится до 2,3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году с 2,8% в 2024 году", - сказано в документе.
В Swiss Re ожидают, что мировая страховая индустрия последует этой тенденции - общий объем премий снизится до 2% в 2025 году с 5,2% в 2024 году, незначительно увеличившись до 2,3% в 2026 году.
"Нестабильный характер изменений в политике США при нынешней администрации привел к смене парадигмы, которая привела к снижению доверия к правительству США, что подорвало статус страны как "тихой гавани" для мирового капитала. Следовательно, институт Swiss Re снизил ожидания роста для большинства крупных экономик в 2025 году", - добавляется в прогнозе.
Эксперты института считают, что после нескольких лет самого быстрого роста в США (по сравнению с Канадой, Великобританией, Германией, Италией, Францией, Японией и Австралией) после пандемии COVID-19, рост ВВП США в 2025 году прогнозируется на уровне 1,5% (замедление с 2,8% в 2024 году).
"По мере того как глобальные цепочки поставок становятся менее эффективными, а отечественные отрасли промышленности США становятся более защищенными от международной конкуренции, инфляция в США, вероятно, в среднем будет структурно повышаться. В Европе политическая неопределенность сама по себе окажет давление на экономическую активность и приведет к неизменному росту на уровне 0,8% в этом году", - прогнозируют они.
Однако уточняется, что более стимулирующая налогово-бюджетная политика нового правительства ФРГ, а также благоприятные условия кредитования в связи с дальнейшим снижением процентных ставок со стороны ЕЦБ должны подтолкнуть экономический рост в еврозоне к 1,3% в 2026 году.
В Swiss Re ожидают, что рост ВВП Китая замедлится до 4,7% в 2025 году по сравнению с 5,0% в 2024 году, поскольку пошлины и сохраняющаяся неопределенность нарушают экономическую активность.
В понедельник президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, как следовало из опубликованного указа главы Белого дома.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В апреле Евросоюз на фоне решения властей США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
СМИ: Трамп отложил ввод пошлин на товары других стран до августа
11:38
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАГЕРМАНИЯКИТАЙДональд ТрампВТОООНЕЦБ
 
 
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