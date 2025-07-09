https://1prime.ru/20250709/predzakaz-859334987.html

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые складные смартфоны Samsung

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые складные смартфоны Samsung - 09.07.2025, ПРАЙМ

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые складные смартфоны Samsung

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 с искусственным интеллектом (ИИ) и камерой с... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:05+0300

2025-07-09T17:05+0300

2025-07-09T17:05+0300

общество

мтс

samsung

inventive retail group

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 с искусственным интеллектом (ИИ) и камерой с алгоритмами Pro Visual для мобильной фотографии, также для заказа доступны смарт-часы, выяснил корреспондент РИА Новости. Линейка Fold будет доступна в трех цветах – синем, сером и черном, а Flip представлена в черном, синем и коралловом цветах. Смартфоны стали самой тонкой и легкой серией Galaxy Z. В седьмом поколении телефонов увеличена площадь экранов и изменено соотношение сторон, а рамки внешнего дисплея толщиной в 1,25 мм не имеют выступа. Память устройств варьируется от 128 Гб до 1 Тб. ИИ теперь работает в фоновом режиме, запоминает привычки пользователя и подстраивается под них: от съемки и обработки контента до управления задачами. В новинках появилась функция Gemini Live, позволяющая направить камеру смартфона на интересующий объект и запросить о нем информацию у голосового помощника. В Inventive Retail Group (управляет розничными сетями restore:, Galaxy Store, "Мир кубиков" и рядом других), "М.Видео-Эльдорадо", МТС и "Мегафоне" рассказали РИА Новости, что открыли предзаказ во время презентации. Цены на смартфоны начинаются от 69,99 тысячи рублей и доходят до 219,99 тысячи рублей, на умные часы - от 25,99 тысячи рублей и до 59,99 тысячи рублей. При этом прямые продажи должны начаться с 22 июля. Маркетплейсы также рассказали о планах продажи новых гаджетов. Так, с сегодняшнего дня предзаказ Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 начинается на Ozon - доставка первых устройств планируется с 22 июля. Wildberries начинает продажи с 10 июля. Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. По данным МТС, всего в первом полугодии 2025 года на российском рынке смартфонов было продано 43 тысячи складных устройств на сумму 4,5 миллиарда рублей, что больше на 36% в количественном выражении и на 35% - в денежном по сравнению с январем-июнем 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мтс, samsung, inventive retail group