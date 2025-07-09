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В Приамурье могут увеличить штрафы за продажу алкоголя возле школ

В Приамурье могут увеличить штрафы за продажу алкоголя возле школ - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Приамурье могут увеличить штрафы за продажу алкоголя возле школ

Заксобрание Амурской области подготовило к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T07:22+0300

2025-07-09T07:22+0300

2025-07-09T07:22+0300

общество

амурская область

госдума

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Заксобрание Амурской области подготовило к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, сообщил РИА Новости сенатор от Амурской области Артём Шейкин. "Законопроектом, который разработало и подготовило ко внесению в ближайшее время в Госдуму законодательное собрание Амурской области, предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя, приравняв их к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре свыше 1,5 литра (до 500 тысяч рублей для юрлиц), чтобы усилить превентивный эффект наказания", - сказал Шейкин. Сенатор пояснил, что нарушением особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции является продажа таких напитков "вблизи образовательных, медицинских и спортивных учреждений, на вокзалах, в аэропортах, на массовых мероприятиях, а также несовершеннолетним". "В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции", - добавил парламентарий.

амурская область

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общество , амурская область, госдума