https://1prime.ru/20250709/pribytie-859308757.html

Прибытие девяти авиарейсов в Новосибирск задерживается

Прибытие девяти авиарейсов в Новосибирск задерживается - 09.07.2025, ПРАЙМ

Прибытие девяти авиарейсов в Новосибирск задерживается

Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в среду, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T06:42+0300

2025-07-09T06:42+0300

2025-07-09T06:42+0300

общество

новосибирск

сочи

якутск

аэропорт толмачево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859308757.jpg?1752032554

НОВОСИБИРСК, 9 июл - ПРАЙМ. Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в среду, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Сочи, рейс из Якутска, Читы, Пекина (КНР), Антальи (Турция), Иркутска, а также два рейса из Владивостока. В минувший понедельник и вторник наблюдалась задержка на прилет в Новосибирск более 20 авиарейсов.

новосибирск

сочи

якутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , новосибирск, сочи, якутск, аэропорт толмачево