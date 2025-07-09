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Прибытие девяти авиарейсов в Новосибирск задерживается - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Прибытие девяти авиарейсов в Новосибирск задерживается
Прибытие девяти авиарейсов в Новосибирск задерживается - 09.07.2025, ПРАЙМ
Прибытие девяти авиарейсов в Новосибирск задерживается
Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в среду, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T06:42+0300
2025-07-09T06:42+0300
общество
новосибирск
сочи
якутск
аэропорт толмачево
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НОВОСИБИРСК, 9 июл - ПРАЙМ. Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в среду, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Сочи, рейс из Якутска, Читы, Пекина (КНР), Антальи (Турция), Иркутска, а также два рейса из Владивостока. В минувший понедельник и вторник наблюдалась задержка на прилет в Новосибирск более 20 авиарейсов.
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общество , новосибирск, сочи, якутск, аэропорт толмачево
Общество , НОВОСИБИРСК, СОЧИ, Якутск, аэропорт Толмачево
06:42 09.07.2025
 
Прибытие девяти авиарейсов в Новосибирск задерживается

Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в среду

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НОВОСИБИРСК, 9 июл - ПРАЙМ. Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в среду, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Сочи, рейс из Якутска, Читы, Пекина (КНР), Антальи (Турция), Иркутска, а также два рейса из Владивостока.
В минувший понедельник и вторник наблюдалась задержка на прилет в Новосибирск более 20 авиарейсов.
 
ОбществоНОВОСИБИРСКСОЧИЯкутскаэропорт Толмачево
 
 
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