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Эксперт допустил строительство инфраструктуры Северного морского пути

Эксперт допустил строительство инфраструктуры Северного морского пути - 09.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт допустил строительство инфраструктуры Северного морского пути

Полноценное строительство инфраструктуры Северного морского пути возможно в ближайшем будущем, что повлечет за собой значительное увеличение товарооборота по... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:29+0300

2025-07-09T08:29+0300

2025-07-09T08:29+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Полноценное строительство инфраструктуры Северного морского пути возможно в ближайшем будущем, что повлечет за собой значительное увеличение товарооборота по этому пути, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Полагаю, что в ближайшее время можно будет говорить о полноценном строительстве инфраструктуры Северного морского пути, чтобы рост (товарооборота - ред.) был трехкратным или пятикратным", - сказал он на международной промышленной выставке "Иннопром". По его словам, на данный момент в реализации проекта с двух сторон участвуют как правительства, так и бизнес. "Мы знаем, что Северный морской путь является одним из приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности КНР. По сути, сам (китайский - ред.) проект "Пояс и путь" предусматривал маршруты транзита через сухопутную территорию России и через российский Северный морской путь", - пояснил Бабаев. Эксперт добавил, что в реализации проекта будут востребованы не только китайские инвестиции, но и вклад других партнеров в Азии, включая Индию, Южную Корею, Японию и те страны, которые заинтересованы в сокращении транспортных издержек по морскому пути. Ранее генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв заявил в эфире телеканала "Россия 24", что по итогам 2024 года число рейсов транзитных китайских грузов по Северному морскому пути выросло вдвое. Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева со ссылкой на спецпредставителя "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимира Панова, Грузопоток по Северному морскому пути за 2024 год составил 37,9 миллиона тонн, превысив предыдущий рекордный результат более чем на 1,6 миллиона тонн.

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мировая экономика, китай, азия, индия, алексей лихачев, росатом, ран, иннопром