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Путин передал "Петрус" во временное управление "Татнефти" - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Путин передал "Петрус" во временное управление "Татнефти"
Путин передал "Петрус" во временное управление "Татнефти" - 09.07.2025, ПРАЙМ
Путин передал "Петрус" во временное управление "Татнефти"
Президент России Владимир Путин передал производителя пластиковой упаковки АО "Петрус", принадлежащего кипрской Pet.Rus Plastic Holdings Ltd, во временное... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T16:38+0300
2025-07-09T16:38+0300
экономика
общество
татарстан
владимир путин
татнефть
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал производителя пластиковой упаковки АО "Петрус", принадлежащего кипрской Pet.Rus Plastic Holdings Ltd, во временное управление дочерней структуре "Татнефти", следует из указа главы государства. Документ касается 100% акций АО "Петрус", они передаются во временное управление ООО "СафПэт Актив". Последняя компания зарегистрирована в Нижнекамске (Татарстан), ее учредитель – "Татнефть".
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общество , татарстан, владимир путин, татнефть
Экономика, Общество , ТАТАРСТАН, Владимир Путин, Татнефть
16:38 09.07.2025
 
Путин передал "Петрус" во временное управление "Татнефти"

Путин передал АО "Петрус" во временное управление дочерней структуре "Татнефти"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал производителя пластиковой упаковки АО "Петрус", принадлежащего кипрской Pet.Rus Plastic Holdings Ltd, во временное управление дочерней структуре "Татнефти", следует из указа главы государства.
Документ касается 100% акций АО "Петрус", они передаются во временное управление ООО "СафПэт Актив".
Последняя компания зарегистрирована в Нижнекамске (Татарстан), ее учредитель – "Татнефть".
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ЭкономикаОбществоТАТАРСТАНВладимир ПутинТатнефть
 
 
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