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Путин передал "Петрус" во временное управление "Татнефти"

Путин передал "Петрус" во временное управление "Татнефти" - 09.07.2025, ПРАЙМ

Путин передал "Петрус" во временное управление "Татнефти"

Президент России Владимир Путин передал производителя пластиковой упаковки АО "Петрус", принадлежащего кипрской Pet.Rus Plastic Holdings Ltd, во временное... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T16:38+0300

2025-07-09T16:38+0300

2025-07-09T16:38+0300

экономика

общество

татарстан

владимир путин

татнефть

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал производителя пластиковой упаковки АО "Петрус", принадлежащего кипрской Pet.Rus Plastic Holdings Ltd, во временное управление дочерней структуре "Татнефти", следует из указа главы государства. Документ касается 100% акций АО "Петрус", они передаются во временное управление ООО "СафПэт Актив". Последняя компания зарегистрирована в Нижнекамске (Татарстан), ее учредитель – "Татнефть".

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татарстан

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общество , татарстан, владимир путин, татнефть