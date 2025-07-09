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Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина" - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"
Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина" - 09.07.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"
Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России до 30 июня 2026 года создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", соответствующий... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:14+0300
2025-07-09T17:14+0300
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России до 30 июня 2026 года создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", соответствующий президентский указ опубликован на портале правовых актов. "В целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации постановляю: министерству внутренних дел Российской Федерации ло 30 июня 2026 г. обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации (далее - государственный информационный ресурс)", - говорится в документе.
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общество , рф, владимир путин, мвд
Общество , РФ, Владимир Путин, МВД
17:14 09.07.2025
 
Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"

Путин поручил МВД создать ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина"

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России до 30 июня 2026 года создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", соответствующий президентский указ опубликован на портале правовых актов.
"В целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации постановляю: министерству внутренних дел Российской Федерации ло 30 июня 2026 г. обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации (далее - государственный информационный ресурс)", - говорится в документе.
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