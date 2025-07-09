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Решетников рассказал о практике "потребительского терроризма" - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Решетников рассказал о практике "потребительского терроризма"
Решетников рассказал о практике "потребительского терроризма" - 09.07.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о практике "потребительского терроризма"
Практика "потребительского терроризма" существует, хотя судить о том, насколько она имеет массовый характер сложно; правительство готово вместе с бизнесом... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T16:35+0300
2025-07-09T16:35+0300
экономика
общество
максим решетников
госдума
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Практика "потребительского терроризма" существует, хотя судить о том, насколько она имеет массовый характер сложно; правительство готово вместе с бизнесом обсудить возможные варианты тонкой донастройки взаимоотношений покупателя и продавца по возврату товаров, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Решетников в среду в Госдуме представлял законопроект о платформенной экономике. В ходе дискуссии был затронут вопрос так называемого потребительного терроризма, когда вещь возвращается продавцу после носки якобы из-за того, что она не подошла. У депутатов возник вопрос, насколько распространено подобное явление и будет ли проблема регулироваться законом на основе баланса интересов. "Вопрос такой сложный. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, до нас тоже доходит информация о том, что это есть, да, и такая практика существует. У нас в законе (о платформенной экономике - ред.) потребитель защищен, и обязанность возврата товара, соответственно, она за маркетплейсом закреплена: принять и передать продавцу, вернуть деньги и так далее. Но вот те моменты, о которых вы говорите, они, по всей видимости, есть. Вопрос, насколько они массовые и как это надо отрегулировать", - сказал Решетников. Он добавил, что эта тема не является предметом регулирования закона о платформенной экономике и такие возможности у правительства уже есть в рамках закона о защите прав потребителей. "Эту практику ("потребительского терроризма" - ред.) и возможность регулирования давайте мы вместе с бизнесом еще изучим и при необходимости пообсуждаем какие-то варианты изменения в акт правительства по порядку возврата товаров. Но, поскольку тема очень чувствительная, она между потребителем и малым и средним бизнесом, который производит товар, мне кажется, тут требуется такая очень внимательная и тонкая донастройка. Пока у нас готовых решений нет. Но то, что проблема существует, признаем", - отметил Решетников.
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общество , максим решетников, госдума
Экономика, Общество , Максим Решетников, Госдума
16:35 09.07.2025
 
Решетников рассказал о практике "потребительского терроризма"

Глава МЭР Решетников: практика потребительского терроризма существует

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Практика "потребительского терроризма" существует, хотя судить о том, насколько она имеет массовый характер сложно; правительство готово вместе с бизнесом обсудить возможные варианты тонкой донастройки взаимоотношений покупателя и продавца по возврату товаров, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Решетников в среду в Госдуме представлял законопроект о платформенной экономике. В ходе дискуссии был затронут вопрос так называемого потребительного терроризма, когда вещь возвращается продавцу после носки якобы из-за того, что она не подошла. У депутатов возник вопрос, насколько распространено подобное явление и будет ли проблема регулироваться законом на основе баланса интересов.
"Вопрос такой сложный. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, до нас тоже доходит информация о том, что это есть, да, и такая практика существует. У нас в законе (о платформенной экономике - ред.) потребитель защищен, и обязанность возврата товара, соответственно, она за маркетплейсом закреплена: принять и передать продавцу, вернуть деньги и так далее. Но вот те моменты, о которых вы говорите, они, по всей видимости, есть. Вопрос, насколько они массовые и как это надо отрегулировать", - сказал Решетников.
Он добавил, что эта тема не является предметом регулирования закона о платформенной экономике и такие возможности у правительства уже есть в рамках закона о защите прав потребителей.
"Эту практику ("потребительского терроризма" - ред.) и возможность регулирования давайте мы вместе с бизнесом еще изучим и при необходимости пообсуждаем какие-то варианты изменения в акт правительства по порядку возврата товаров. Но, поскольку тема очень чувствительная, она между потребителем и малым и средним бизнесом, который производит товар, мне кажется, тут требуется такая очень внимательная и тонкая донастройка. Пока у нас готовых решений нет. Но то, что проблема существует, признаем", - отметил Решетников.
Пресс-подход министра экономического развития РФ М. Решетникова - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Платформенная экономика обеспечивает 5% ВВП России, заявил Решетников
15:51
 
ЭкономикаОбществоМаксим РешетниковГосдума
 
 
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