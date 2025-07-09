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Литва и Финляндия готовы поставлять Киеву противопехотные мины, пишут СМИ
Литва и Финляндия готовы поставлять Киеву противопехотные мины, пишут СМИ - 09.07.2025, ПРАЙМ
Литва и Финляндия готовы поставлять Киеву противопехотные мины, пишут СМИ
Литва и Финляндия готовы в следующем годы начать собственное производство противопехотных мин как для внутренних поставок, так и для отправки на Украину,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:17+0300
2025-07-09T11:17+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Литва и Финляндия готовы в следующем годы начать собственное производство противопехотных мин как для внутренних поставок, так и для отправки на Украину, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников. Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции. "По словам чиновников, производство может быть запущено после завершения шестимесячного процесса выхода из договора", - говорится в сообщении Рейтер. Как заявил агентству заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса, речь идет о заказе на десятки тысяч или больше противопехотных мин. "Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма", - добавил он. Как заявил глава ассоциации оборонной промышленности Литвы Винцас Юргутис, после того как производство будет налажено, страна сможет поставлять продукцию другим государствам, в том числе Украине. Председатель Большого комитета финского парламента Хейкки Аутто заявил, что Финляндии необходимо собственное производство противопехотных мин для обеспечения безопасности поставок. Он также отметил, что Финляндия готова поставлять их на Украину. Как отмечает Рейтер, Польша и Латвия заявили, что могут быстро начать производство при необходимости, а Эстония рассматривает это как возможный вариант в будущем.
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общество , литва, финляндия, украина, владимир зеленский, сейм
Вооружения, Общество , ЛИТВА, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Сейм
Литва и Финляндия готовы поставлять Киеву противопехотные мины, пишут СМИ
Reuters: Литва и Финляндия готовы начать производство противопехотных мин
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Литва и Финляндия готовы в следующем годы начать собственное производство противопехотных мин как для внутренних поставок, так и для отправки на Украину, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.
Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции.
"По словам чиновников, производство может быть запущено после завершения шестимесячного процесса выхода из договора", - говорится в сообщении Рейтер.
Как заявил агентству заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса, речь идет о заказе на десятки тысяч или больше противопехотных мин. "Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма", - добавил он.
Как заявил глава ассоциации оборонной промышленности Литвы Винцас Юргутис, после того как производство будет налажено, страна сможет поставлять продукцию другим государствам, в том числе Украине.
Председатель Большого комитета финского парламента Хейкки Аутто заявил, что Финляндии необходимо собственное производство противопехотных мин для обеспечения безопасности поставок. Он также отметил, что Финляндия готова поставлять их на Украину.
Как отмечает Рейтер, Польша и Латвия заявили, что могут быстро начать производство при необходимости, а Эстония рассматривает это как возможный вариант в будущем.
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин