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Продажи российского рома для коктейлей выросли почти в девять раз

Продажи российского рома для коктейлей выросли почти в девять раз - 09.07.2025, ПРАЙМ

Продажи российского рома для коктейлей выросли почти в девять раз

Крупный производитель и импортер алкогольной продукции в России Ladoga фиксирует в первом полугодии 2025 года почти девятикратный рост в годовом выражении... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:32+0300

2025-07-09T08:32+0300

2025-07-09T08:32+0300

россия

ром

производство

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Крупный производитель и импортер алкогольной продукции в России Ladoga фиксирует в первом полугодии 2025 года почти девятикратный рост в годовом выражении продаж рома собственного производства, который используется в том числе для приготовления коктейлей, сообщили РИА Новости в компании. "Наибольший вклад в рост продаж внесли миксологические категории - то есть те, которые используются потребителем для приготовления коктейлей, а в особенности - ром +770% и виски +40%", - отметили в компании. Там пояснили, что повышенный спрос на отдельные категории алкоголя, необходимого для приготовления коктейлей, связан с ростом пошлин и акцизов на импортные крепкие напитки и вина. "Потребитель начал искать для себя продукт в других категориях, и как мы видим по статистике - нашел выход в крепких категориях - роме, виски, джине - смешивая эти напитки с колой, соком, тоником, содовой, тем самым оставаясь в низком градусе потребления", - говорится в сообщении. Это подтвердил РИА Новости и руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. "Действительно, спрос на эти категории растет. Особенно это заметно на фоне падения наиболее крупных категорий крепкого алкоголя таких, как водка, которая у нас стагнирует достаточно существенно, классическая белая, и коньяк-бренди, потому что там тоже у нас происходит падение продаж, в том числе связанное с ростом минимальных розничных цен. Ну и в целом у нас категория коньяка по сырью достаточно дефицитная", - рассказал он. "Из классических коктейльных категорий крепкого алкоголя ... падает только текила. И это, пожалуй, связано с тем, что это наименее локализованная в России категория. То есть, если мы посмотрим на категории растущие, это виски, джин, ликеры, они практически все растут за счет роста внутреннего производства доли российских марок внутри самой вот этой категории", - добавил Ставцев. Ladoga - один из крупнейших производителей и импортеров алкогольной продукции в России. Основные бренды - водка "Царская", джин Barrister, виски Fowler`s. Продукция компании представлена в более чем 30 странах мира.

https://1prime.ru/20250708/proizvodstvo-859270788.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ром, производство