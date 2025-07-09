Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250709/rossija-859307744.html
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов по итогам первого полугодия 2025 года, в денежном выражении экспорт вырос почти на | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T05:47+0300
2025-07-09T05:47+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859307744.jpg?1752029276
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов по итогам первого полугодия 2025 года, в денежном выражении экспорт вырос почти на 15%, до 2,8 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). "По итогам первого полугодия 2025 года Россия экспортировала 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов. Это на 3% превышает показатель того же периода прошлого года. Стоимость экспорта выросла почти на 15% (до 2,8 миллиарда долларов), что позволило отыграть падение 2024 года и вернуться к показателям 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт продукции глубокой переработки, к которой относятся филе и фарш, увеличился почти на 9%, а ее доля в общем объеме поставок рыбы выросла до 7,5%. "Выпуск такой продукции растет последние годы благодаря новым перерабатывающим судам и береговым заводам, построенным в рамках программы инвестквот", - добавили в ассоциации. При этом поставки филе и фарша из минтая выросли на 14% и заняли 86% от общего объема российского экспорта рыбной продукции этой категории, следует из данных АСРФ. Вместе с тем, экспорт крабов по итогам шести месяцев 2025 года увеличился почти на 19%, в том числе за счет роста отгрузок живых крабов. "Нашей стране удается наращивать экспорт в условиях недружественных ограничений и эмбарго, переориентируясь на новые рынки и укрепляя присутствие на ключевых направлениях. Но ситуация остается сложной и трудно прогнозируемой, появляются новые ограничения, например, включение в санкционные списки ведущих компаний-экспортеров из России",- приводятся в сообщении слова президента АСРФ Станислава Аксенова. По его словам, в этих условиях для развития экспорта важна поддержка и дополнительные инструменты. "В частности, важно договариваться со странами БРИКС о снижении тарифов для доступа на эти дружественные рынки, об ускорении процедур получения разрешений на поставку продукции", - отметил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
05:47 09.07.2025
 
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов

АСРФ: Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов по итогам первого полугодия 2025 года, в денежном выражении экспорт вырос почти на 15%, до 2,8 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).
"По итогам первого полугодия 2025 года Россия экспортировала 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов. Это на 3% превышает показатель того же периода прошлого года. Стоимость экспорта выросла почти на 15% (до 2,8 миллиарда долларов), что позволило отыграть падение 2024 года и вернуться к показателям 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт продукции глубокой переработки, к которой относятся филе и фарш, увеличился почти на 9%, а ее доля в общем объеме поставок рыбы выросла до 7,5%. "Выпуск такой продукции растет последние годы благодаря новым перерабатывающим судам и береговым заводам, построенным в рамках программы инвестквот", - добавили в ассоциации.
При этом поставки филе и фарша из минтая выросли на 14% и заняли 86% от общего объема российского экспорта рыбной продукции этой категории, следует из данных АСРФ. Вместе с тем, экспорт крабов по итогам шести месяцев 2025 года увеличился почти на 19%, в том числе за счет роста отгрузок живых крабов.
"Нашей стране удается наращивать экспорт в условиях недружественных ограничений и эмбарго, переориентируясь на новые рынки и укрепляя присутствие на ключевых направлениях. Но ситуация остается сложной и трудно прогнозируемой, появляются новые ограничения, например, включение в санкционные списки ведущих компаний-экспортеров из России",- приводятся в сообщении слова президента АСРФ Станислава Аксенова.
По его словам, в этих условиях для развития экспорта важна поддержка и дополнительные инструменты. "В частности, важно договариваться со странами БРИКС о снижении тарифов для доступа на эти дружественные рынки, об ускорении процедур получения разрешений на поставку продукции", - отметил он.
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала