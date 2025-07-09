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Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов

Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов - 09.07.2025, ПРАЙМ

Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов

Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов по итогам первого полугодия 2025 года, в денежном выражении экспорт вырос почти на | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T05:47+0300

2025-07-09T05:47+0300

2025-07-09T05:47+0300

общество

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов по итогам первого полугодия 2025 года, в денежном выражении экспорт вырос почти на 15%, до 2,8 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). "По итогам первого полугодия 2025 года Россия экспортировала 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов. Это на 3% превышает показатель того же периода прошлого года. Стоимость экспорта выросла почти на 15% (до 2,8 миллиарда долларов), что позволило отыграть падение 2024 года и вернуться к показателям 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт продукции глубокой переработки, к которой относятся филе и фарш, увеличился почти на 9%, а ее доля в общем объеме поставок рыбы выросла до 7,5%. "Выпуск такой продукции растет последние годы благодаря новым перерабатывающим судам и береговым заводам, построенным в рамках программы инвестквот", - добавили в ассоциации. При этом поставки филе и фарша из минтая выросли на 14% и заняли 86% от общего объема российского экспорта рыбной продукции этой категории, следует из данных АСРФ. Вместе с тем, экспорт крабов по итогам шести месяцев 2025 года увеличился почти на 19%, в том числе за счет роста отгрузок живых крабов. "Нашей стране удается наращивать экспорт в условиях недружественных ограничений и эмбарго, переориентируясь на новые рынки и укрепляя присутствие на ключевых направлениях. Но ситуация остается сложной и трудно прогнозируемой, появляются новые ограничения, например, включение в санкционные списки ведущих компаний-экспортеров из России",- приводятся в сообщении слова президента АСРФ Станислава Аксенова. По его словам, в этих условиях для развития экспорта важна поддержка и дополнительные инструменты. "В частности, важно договариваться со странами БРИКС о снижении тарифов для доступа на эти дружественные рынки, об ускорении процедур получения разрешений на поставку продукции", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество