https://1prime.ru/20250709/rossija-859307744.html
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов по итогам первого полугодия 2025 года, в денежном выражении экспорт вырос почти на | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T05:47+0300
2025-07-09T05:47+0300
2025-07-09T05:47+0300
общество
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов по итогам первого полугодия 2025 года, в денежном выражении экспорт вырос почти на 15%, до 2,8 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).
"По итогам первого полугодия 2025 года Россия экспортировала 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов. Это на 3% превышает показатель того же периода прошлого года. Стоимость экспорта выросла почти на 15% (до 2,8 миллиарда долларов), что позволило отыграть падение 2024 года и вернуться к показателям 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт продукции глубокой переработки, к которой относятся филе и фарш, увеличился почти на 9%, а ее доля в общем объеме поставок рыбы выросла до 7,5%. "Выпуск такой продукции растет последние годы благодаря новым перерабатывающим судам и береговым заводам, построенным в рамках программы инвестквот", - добавили в ассоциации.
При этом поставки филе и фарша из минтая выросли на 14% и заняли 86% от общего объема российского экспорта рыбной продукции этой категории, следует из данных АСРФ. Вместе с тем, экспорт крабов по итогам шести месяцев 2025 года увеличился почти на 19%, в том числе за счет роста отгрузок живых крабов.
"Нашей стране удается наращивать экспорт в условиях недружественных ограничений и эмбарго, переориентируясь на новые рынки и укрепляя присутствие на ключевых направлениях. Но ситуация остается сложной и трудно прогнозируемой, появляются новые ограничения, например, включение в санкционные списки ведущих компаний-экспортеров из России",- приводятся в сообщении слова президента АСРФ Станислава Аксенова.
По его словам, в этих условиях для развития экспорта важна поддержка и дополнительные инструменты. "В частности, важно договариваться со странами БРИКС о снижении тарифов для доступа на эти дружественные рынки, об ускорении процедур получения разрешений на поставку продукции", - отметил он.
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общество
Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов
АСРФ: Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбы и морепродуктов
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия поставила за рубеж 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов по итогам первого полугодия 2025 года, в денежном выражении экспорт вырос почти на 15%, до 2,8 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).
"По итогам первого полугодия 2025 года Россия экспортировала 1,12 миллиона тонн рыбной продукции и морепродуктов. Это на 3% превышает показатель того же периода прошлого года. Стоимость экспорта выросла почти на 15% (до 2,8 миллиарда долларов), что позволило отыграть падение 2024 года и вернуться к показателям 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт продукции глубокой переработки, к которой относятся филе и фарш, увеличился почти на 9%, а ее доля в общем объеме поставок рыбы выросла до 7,5%. "Выпуск такой продукции растет последние годы благодаря новым перерабатывающим судам и береговым заводам, построенным в рамках программы инвестквот", - добавили в ассоциации.
При этом поставки филе и фарша из минтая выросли на 14% и заняли 86% от общего объема российского экспорта рыбной продукции этой категории, следует из данных АСРФ. Вместе с тем, экспорт крабов по итогам шести месяцев 2025 года увеличился почти на 19%, в том числе за счет роста отгрузок живых крабов.
"Нашей стране удается наращивать экспорт в условиях недружественных ограничений и эмбарго, переориентируясь на новые рынки и укрепляя присутствие на ключевых направлениях. Но ситуация остается сложной и трудно прогнозируемой, появляются новые ограничения, например, включение в санкционные списки ведущих компаний-экспортеров из России",- приводятся в сообщении слова президента АСРФ Станислава Аксенова.
По его словам, в этих условиях для развития экспорта важна поддержка и дополнительные инструменты. "В частности, важно договариваться со странами БРИКС о снижении тарифов для доступа на эти дружественные рынки, об ускорении процедур получения разрешений на поставку продукции", - отметил он.