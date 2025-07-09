Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250709/rossija-859309570.html
Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов
Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов
Россия в первом полугодии 2025 года поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов, что на 30% больше, чем годом | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:31+0300
2025-07-09T07:31+0300
общество
рф
китай
оаэ
агроэкспорт
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859309570.jpg?1752035468
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за первое полугодие 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30%", - сообщили в центре. Отмечается, что в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет наблюдается рекордная тенденция: ранее наибольший объем за 6 месяцев Россия экспортировала в 2022 году - более 14,5 тысяч тонн индейки. По данным "Агроэкспорта", в топ-5 стран-импортеров в 2025 году в денежном выражении вошли Китай - около 17,7 миллиона долларов, ОАЭ - более 8,6 миллиона, Бенин - более 7,7 миллиона, Саудовская Аравия - около 4 миллиона, Конго - более 3 миллионов долларов. "Впервые в 2025 году Россия экспортировала индейку в Центрально-Африканскую Республику и Сингапур. Также впервые с 2022 года возобновила поставки в Гану, а с 2023-го - в Индию", - сообщили в центре.
рф
китай
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, китай, оаэ, агроэкспорт, минсельхоз
Общество , РФ, КИТАЙ, ОАЭ, Агроэкспорт, Минсельхоз
07:31 09.07.2025
 
Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов

"Агроэкспорт": Россия поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за первое полугодие 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30%", - сообщили в центре.
Отмечается, что в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет наблюдается рекордная тенденция: ранее наибольший объем за 6 месяцев Россия экспортировала в 2022 году - более 14,5 тысяч тонн индейки.
По данным "Агроэкспорта", в топ-5 стран-импортеров в 2025 году в денежном выражении вошли Китай - около 17,7 миллиона долларов, ОАЭ - более 8,6 миллиона, Бенин - более 7,7 миллиона, Саудовская Аравия - около 4 миллиона, Конго - более 3 миллионов долларов.
"Впервые в 2025 году Россия экспортировала индейку в Центрально-Африканскую Республику и Сингапур. Также впервые с 2022 года возобновила поставки в Гану, а с 2023-го - в Индию", - сообщили в центре.
 
ОбществоРФКИТАЙОАЭАгроэкспортМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала