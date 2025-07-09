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Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов
Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов
Россия в первом полугодии 2025 года поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов, что на 30% больше, чем годом | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:31+0300
2025-07-09T07:31+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за первое полугодие 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30%", - сообщили в центре.
Отмечается, что в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет наблюдается рекордная тенденция: ранее наибольший объем за 6 месяцев Россия экспортировала в 2022 году - более 14,5 тысяч тонн индейки.
По данным "Агроэкспорта", в топ-5 стран-импортеров в 2025 году в денежном выражении вошли Китай - около 17,7 миллиона долларов, ОАЭ - более 8,6 миллиона, Бенин - более 7,7 миллиона, Саудовская Аравия - около 4 миллиона, Конго - более 3 миллионов долларов.
"Впервые в 2025 году Россия экспортировала индейку в Центрально-Африканскую Республику и Сингапур. Также впервые с 2022 года возобновила поставки в Гану, а с 2023-го - в Индию", - сообщили в центре.
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общество , рф, китай, оаэ, агроэкспорт, минсельхоз
Общество , РФ, КИТАЙ, ОАЭ, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия в первом полугодии экспортировала индейку на $50 миллионов
"Агроэкспорт": Россия поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за первое полугодие 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 17,5 тысяч тонн индейки на более чем 50 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30%", - сообщили в центре.
Отмечается, что в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет наблюдается рекордная тенденция: ранее наибольший объем за 6 месяцев Россия экспортировала в 2022 году - более 14,5 тысяч тонн индейки.
По данным "Агроэкспорта", в топ-5 стран-импортеров в 2025 году в денежном выражении вошли Китай - около 17,7 миллиона долларов, ОАЭ - более 8,6 миллиона, Бенин - более 7,7 миллиона, Саудовская Аравия - около 4 миллиона, Конго - более 3 миллионов долларов.
"Впервые в 2025 году Россия экспортировала индейку в Центрально-Африканскую Республику и Сингапур. Также впервые с 2022 года возобновила поставки в Гану, а с 2023-го - в Индию", - сообщили в центре.