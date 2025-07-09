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Россияне стали чаще брать займы под залог автомобиля для крупных покупок

Россияне стали чаще брать займы под залог автомобиля для крупных покупок - 09.07.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще брать займы под залог автомобиля для крупных покупок

Россияне стали чаще брать займы под залог автомобиля для крупных покупок – их доля в данном сегменте быстрее всего растет и достигла почти 28%, говорится в... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T06:48+0300

2025-07-09T06:48+0300

2025-07-09T06:48+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859308831.jpg?1752032917

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россияне стали чаще брать займы под залог автомобиля для крупных покупок – их доля в данном сегменте быстрее всего растет и достигла почти 28%, говорится в исследовании финтех-сервиса по выдаче займов под залог авто CarMoney, которое есть у РИА Новости. "Среди всех займов под залог автомобиля, быстрее всего растет доля займов, взятых на крупные покупки. С такой целью берется 27,7% автозаймов в России. Как правило, заемщики используют эти средства на внесение платежей за недвижимость, приобретение автомобилей и других дорогостоящих предметов личного потребления", - сообщается в исследовании, в рамках которого был проведен анализ базы из более 50 тысяч автозалогов. Там поясняется, что число выданных с этой целью автозаймов выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, выросло число займов, оформляемых заемщиками на финансирование, развитие или открытие личного бизнеса — их доля увеличилась более чем на 3% год к году в указанный период. В целом, по данным аналитиков, каждый шестой заем выдавался на эти цели (14,7% от общего количества). Эксперты рассказали также, что традиционно наибольшая доля займов под залог автомобиля оформляется с целью профинансировать ремонт квартиры, загородного дома или дачи — это 32,9% от общего числа займов за шесть месяцев 2025 года. Но доля займов, выданных с этой целью, за последний год увеличилась незначительно – на около 1%. Практически не изменились выдачи автозаймов на ремонт автомобиля (5% от общего количества, снижение на 0,1% год к году), а также на организацию семейных праздников, отдых и проведение отпуска (2,6% от общего количества, рост на 0,3%). При этом более чем на 10% снизилось число автозаймов, взятых на рефинансирование других кредитов и займов, хотя доля автозаймов с такими целями остается высокой — по данным авторов исследования, более 17% от общего числа автозаймов. "Под давлением растущих регуляторных требований операторы займов стали более ответственно подходить к оценке кредитоспособности заемщиков, в связи с чем снизилось число займов, выдаваемых им на рефинансирование кредитной задолженности. Вместе с тем, на рынке растет спрос на кредитные продукты под покупку дорогостоящих предметов личного пользования", - пояснила коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney Татьяна Благовещенская. "Мы видим, что заемщики предпочитают использовать заемные средства на то, что действительно для них важно — покупку автомобилей, ремонт недвижимости и так далее. Это общий для рынка тренд, который невозможно игнорировать", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество