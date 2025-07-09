https://1prime.ru/20250709/rusal-859313251.html
В Гвинее рассказали о развитии "Русала"
В Гвинее рассказали о развитии "Русала" - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Гвинее рассказали о развитии "Русала"
Компания "Русал" закрепилась в Гвинее, развивается очень хорошо, поэтому местные власти поддерживают ее деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра по | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:07+0300
2025-07-09T09:07+0300
2025-07-09T09:07+0300
экономика
гвинея
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8e2a7231d1f52a4be9d24ebb474154b.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Компания "Русал" закрепилась в Гвинее, развивается очень хорошо, поэтому местные власти поддерживают ее деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра по сотрудничеству Гвинеи Кабеле Сума. "Компания "Русал" хорошо закрепилась в Гвинее. Поэтому мы поддерживаем их работу. Я считаю, что "Русал" развивается очень хорошо. Это свидетельство того, что отношения между российскими компаниями и Гвинеей находятся на достойном уровне", - сказал Сума агентству. Он добавил, что "Русал" должен сосуществовать как с другими горнодобывающими компаниями, так и с местным населением, потребности которого необходимо учитывать. "Пока "Русал" соблюдает базовое соглашение и гвинейское законодательство - проблем нет", - заключил замминистра.
https://1prime.ru/20250526/rusal-857914267.html
гвинея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c007c3951547b1d26d699afdffcbabd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гвинея, русал
В Гвинее рассказали о развитии "Русала"
Замминистра по сотрудничеству Гвинеи Сума: компания "Русал" закрепилась в стране
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Компания "Русал" закрепилась в Гвинее, развивается очень хорошо, поэтому местные власти поддерживают ее деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра по сотрудничеству Гвинеи Кабеле Сума.
"Компания "Русал" хорошо закрепилась в Гвинее. Поэтому мы поддерживаем их работу. Я считаю, что "Русал" развивается очень хорошо. Это свидетельство того, что отношения между российскими компаниями и Гвинеей находятся на достойном уровне", - сказал Сума агентству.
Он добавил, что "Русал" должен сосуществовать как с другими горнодобывающими компаниями, так и с местным населением, потребности которого необходимо учитывать. "Пока "Русал" соблюдает базовое соглашение и гвинейское законодательство - проблем нет", - заключил замминистра.
"Русал" начал импортозамещение калийного удобрения на российском рынке