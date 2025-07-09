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В Гвинее рассказали о развитии "Русала" - 09.07.2025, ПРАЙМ
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В Гвинее рассказали о развитии "Русала"
В Гвинее рассказали о развитии "Русала" - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Гвинее рассказали о развитии "Русала"
Компания "Русал" закрепилась в Гвинее, развивается очень хорошо, поэтому местные власти поддерживают ее деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра по | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:07+0300
2025-07-09T09:07+0300
экономика
гвинея
русал
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Компания "Русал" закрепилась в Гвинее, развивается очень хорошо, поэтому местные власти поддерживают ее деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра по сотрудничеству Гвинеи Кабеле Сума. "Компания "Русал" хорошо закрепилась в Гвинее. Поэтому мы поддерживаем их работу. Я считаю, что "Русал" развивается очень хорошо. Это свидетельство того, что отношения между российскими компаниями и Гвинеей находятся на достойном уровне", - сказал Сума агентству. Он добавил, что "Русал" должен сосуществовать как с другими горнодобывающими компаниями, так и с местным населением, потребности которого необходимо учитывать. "Пока "Русал" соблюдает базовое соглашение и гвинейское законодательство - проблем нет", - заключил замминистра.
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гвинея, русал
Экономика, Гвинея, Русал
09:07 09.07.2025
 
В Гвинее рассказали о развитии "Русала"

Замминистра по сотрудничеству Гвинеи Сума: компания "Русал" закрепилась в стране

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Компания "Русал" закрепилась в Гвинее, развивается очень хорошо, поэтому местные власти поддерживают ее деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра по сотрудничеству Гвинеи Кабеле Сума.
"Компания "Русал" хорошо закрепилась в Гвинее. Поэтому мы поддерживаем их работу. Я считаю, что "Русал" развивается очень хорошо. Это свидетельство того, что отношения между российскими компаниями и Гвинеей находятся на достойном уровне", - сказал Сума агентству.
Он добавил, что "Русал" должен сосуществовать как с другими горнодобывающими компаниями, так и с местным населением, потребности которого необходимо учитывать. "Пока "Русал" соблюдает базовое соглашение и гвинейское законодательство - проблем нет", - заключил замминистра.
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ЭкономикаГвинеяРусал
 
 
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