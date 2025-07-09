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В Гвинее рассказали о развитии "Русала"

В Гвинее рассказали о развитии "Русала" - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Гвинее рассказали о развитии "Русала"

Компания "Русал" закрепилась в Гвинее, развивается очень хорошо, поэтому местные власти поддерживают ее деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра по | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T09:07+0300

2025-07-09T09:07+0300

2025-07-09T09:07+0300

экономика

гвинея

русал

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Компания "Русал" закрепилась в Гвинее, развивается очень хорошо, поэтому местные власти поддерживают ее деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра по сотрудничеству Гвинеи Кабеле Сума. "Компания "Русал" хорошо закрепилась в Гвинее. Поэтому мы поддерживаем их работу. Я считаю, что "Русал" развивается очень хорошо. Это свидетельство того, что отношения между российскими компаниями и Гвинеей находятся на достойном уровне", - сказал Сума агентству. Он добавил, что "Русал" должен сосуществовать как с другими горнодобывающими компаниями, так и с местным населением, потребности которого необходимо учитывать. "Пока "Русал" соблюдает базовое соглашение и гвинейское законодательство - проблем нет", - заключил замминистра.

https://1prime.ru/20250526/rusal-857914267.html

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гвинея, русал