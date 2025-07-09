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Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в среду - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250709/rynok--859329828.html
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в среду
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в среду - 09.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в среду
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в среду на фоне новых санкционных угроз и консолидации на рынке ОФЗ, следует из данных торгов и... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:05+0300
2025-07-09T15:05+0300
экономика
рф
владимир чернов
елена кожухова
дональд трамп
мосбиржа
финам
ртс
рынок
акции
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в среду на фоне новых санкционных угроз и консолидации на рынке ОФЗ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.52 мск снижался на 1,84%, до 2 704,77 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,2%, до 70,29 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отступили от минимумов сессии, а рублевый индикатор, в частности, отвоевал уровень 2700 пунктов. Среди инвесторов, однако, растут страхи ужесточения в том числе американских санкций против РФ и эскалации украинского конфликта, что стало бы медвежьим сценарием для акций, способным увести на второй план в том числе смягчение монетарной политики", - сказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Давление на акции усилила жесткая риторика Дональда Трампа: накануне он вновь заявил о возможности ужесточения санкций против России и выразил недовольство отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Дополнительным негативным фактором остаются ожидания принятия 18-го санкционного пакета ЕС, добавил он. "В некоторой степени давление на фондовые индексы может быть обусловлено консолидацией на рынке ОФЗ, где доходности перестали снижаться. Кривая доходности сохраняет слабовыраженную U-образную форму на отрезке от двух до десяти лет, что может указывать на опасения инвесторов перед потенциальным экономическим замедлением", - отметила Наталия Пырьева из "Цифра брокер". Переход рынка облигаций к стадии консолидации нивелирует одну из немногочисленных предпосылок для восстановления фондовых индексов, снижение которых может продолжиться еще некоторое время на фоне приближающихся дивидендных отсечек по ряду акций и связанных с ними дивидендных гэпов вниз, добавила она. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "Новабев групп" (+3,38%), "ВК" (+1,82%), префы "Транснефти" (+0,96%), обыкновенные акции ВТБ (+0,91%), банка "Санкт-Петербург" (+0,86%). "Акции "Новабев групп" дорожают после публикации сильных операционных результатов за второй квартал и первое полугодие. Объем ее поставок с апреля по июнь увеличился на 13% г/г, а с января - на 5% г/г на стагнирующем рынке",- рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Котировки ВК растут на фоне успешного запуска мессенджера Max, добавил он. В лидерах снижения акции ДВМП (-2,78%), "Сегежи" (-2,63%), префы "Татнефти" (-2,42%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,22%), ЛСР (-2,21%). "Икс 5 (-16,99%) не рухнули, они сегодня торгуются без дивиденда в 648 рублей (19% доходность по вчерашнему закрытию). Причем дивгэп пока меньше, чем дивиденд, примерно на 2% Перспективы хорошие, рост выручки по году ждем на уровне 20%", - отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ "С технической точки зрения индекс Мосбиржи пробил важный уровень поддержки на 2715 пунктах, что повышает вероятность снижения к апрельским минимумам в районе 2663 пунктов", - рассказал Смирнов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "красной зоне". Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2650-2750 пунктов.
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рф, владимир чернов, елена кожухова, дональд трамп, мосбиржа, финам, ртс, рынок, акции, торги
Экономика, РФ, Владимир Чернов, Елена Кожухова, Дональд Трамп, Мосбиржа, Финам, РТС, Рынок, Акции, Торги
15:05 09.07.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в среду

Российский рынок акций снижается на фоне новых санкций и консолидации на рынке ОФЗ

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанк#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в среду на фоне новых санкционных угроз и консолидации на рынке ОФЗ, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.52 мск снижался на 1,84%, до 2 704,77 пункта.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,2%, до 70,29 доллара за баррель.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отступили от минимумов сессии, а рублевый индикатор, в частности, отвоевал уровень 2700 пунктов. Среди инвесторов, однако, растут страхи ужесточения в том числе американских санкций против РФ и эскалации украинского конфликта, что стало бы медвежьим сценарием для акций, способным увести на второй план в том числе смягчение монетарной политики", - сказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Давление на акции усилила жесткая риторика Дональда Трампа: накануне он вновь заявил о возможности ужесточения санкций против России и выразил недовольство отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
Дополнительным негативным фактором остаются ожидания принятия 18-го санкционного пакета ЕС, добавил он.
"В некоторой степени давление на фондовые индексы может быть обусловлено консолидацией на рынке ОФЗ, где доходности перестали снижаться. Кривая доходности сохраняет слабовыраженную U-образную форму на отрезке от двух до десяти лет, что может указывать на опасения инвесторов перед потенциальным экономическим замедлением", - отметила Наталия Пырьева из "Цифра брокер".
Переход рынка облигаций к стадии консолидации нивелирует одну из немногочисленных предпосылок для восстановления фондовых индексов, снижение которых может продолжиться еще некоторое время на фоне приближающихся дивидендных отсечек по ряду акций и связанных с ними дивидендных гэпов вниз, добавила она.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста акции "Новабев групп" (+3,38%), "ВК" (+1,82%), префы "Транснефти" (+0,96%), обыкновенные акции ВТБ (+0,91%), банка "Санкт-Петербург" (+0,86%).
"Акции "Новабев групп" дорожают после публикации сильных операционных результатов за второй квартал и первое полугодие. Объем ее поставок с апреля по июнь увеличился на 13% г/г, а с января - на 5% г/г на стагнирующем рынке",- рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Котировки ВК растут на фоне успешного запуска мессенджера Max, добавил он.
В лидерах снижения акции ДВМП (-2,78%), "Сегежи" (-2,63%), префы "Татнефти" (-2,42%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,22%), ЛСР (-2,21%).
"Икс 5 (-16,99%) не рухнули, они сегодня торгуются без дивиденда в 648 рублей (19% доходность по вчерашнему закрытию). Причем дивгэп пока меньше, чем дивиденд, примерно на 2% Перспективы хорошие, рост выручки по году ждем на уровне 20%", - отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".
ПРОГНОЗЫ
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи пробил важный уровень поддержки на 2715 пунктах, что повышает вероятность снижения к апрельским минимумам в районе 2663 пунктов", - рассказал Смирнов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "красной зоне".
Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2650-2750 пунктов.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
10:21
 
ЭкономикаРФВладимир ЧерновЕлена КожуховаДональд ТрампМосбиржаФинамРТСРынокАкцииТорги
 
 
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