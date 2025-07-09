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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 09.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды демонстрирует заметное снижение, следует из данных Московской биржи. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:21+0300

2025-07-09T10:21+0300

2025-07-09T10:21+0300

экономика

общество

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сша

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды демонстрирует заметное снижение, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.14 мск снижался на 1,26% относительно предыдущего закрытия, до 2 720,97 пункта. В частности, дешевеют акции "Селигдара" (-1,38%), "Распадской" (-1,05%), "Абрау-Дюрсо" (-0,58%), ТГК-1 (-0,58%), "Полюса" (-0,57%), "Фармсинтеза" (-0,47%). У X5 (-16,05%) вчера прошла отсечка под дивиденды, поэтому сегодня акции будут торговаться уже без них, рассказала Екатерина Крылова из ПСБ. "Дивидендный гэп с учетом доходности в 19% может быть существенным, но учитывая неплохие перспективы компании на этот год и планы по промежуточному дивиденду, закрываться он может достаточно быстро", - пояснила Крылова. В то же время дорожают акции ОГК-2 (+2,17%), "ПИКа" (+2,05%), "ВК" (+1,79%), "Самолета" (+1,48%), "СПБ Биржи" (+1,48%), "Вуш Холдинга" (+1,12%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие нисходящего движения и будет ощущать давление от сообщений в отношении возможного рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ в США. ЕС при этом также не отказывается от идеи ввести 18-й пакет антироссийских ограничений, несмотря на несогласие Словакии", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

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общество , рф, сша, елена кожухова, мосбиржа, x5 retail group, псб