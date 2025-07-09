https://1prime.ru/20250709/rynok-859330525.html

"ВкусВилл" вышел на рынок Армении

"ВкусВилл" вышел на рынок Армении - 09.07.2025, ПРАЙМ

"ВкусВилл" вышел на рынок Армении

Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении: продукция появилась на полках местной партнерской сети супермаркетов "88", сообщила компания. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:11+0300

2025-07-09T15:11+0300

2025-07-09T15:11+0300

общество

армения

ереван

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/82976/20/829762094_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0fa244b3b940822fa84c8948272ecd98.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении: продукция появилась на полках местной партнерской сети супермаркетов "88", сообщила компания. "Продукция "ВкусВилл" появилась в Армении... Партнером "ВкусВилла" стала сеть супермаркетов "88" - новый игрок ритейла в Ереване", - говорится в сообщении. Продукция российской компании располагается на отдельных стеллажах, также в магазинах появились указатели "ВкусВилл". На полках представлены более 100 товарных позиций из разных категорий. Как отметили во "ВкусВилле", сейчас местная партнерская сеть насчитывает более 29 магазинов в Ереване. "Eighty Eight ставит перед собой цель распространить супермаркеты по всей Армении и за её пределами... В общей сложности на территории республики планируется расширение сети до 200 супермаркетов", - говорится в сообщении. "ВкусВилл" насчитывает более 2 тысяч магазинов и 210 дарксторов в 150 городах России на июль 2025 года. Также ритейлер присутствует в Казахстане, ОАЭ, Белоруссии и Киргизии.

https://1prime.ru/20250204/sogaz-854668905.html

армения

ереван

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , армения, ереван, казахстан