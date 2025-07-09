https://1prime.ru/20250709/rynok-859330525.html
"ВкусВилл" вышел на рынок Армении
"ВкусВилл" вышел на рынок Армении - 09.07.2025, ПРАЙМ
"ВкусВилл" вышел на рынок Армении
Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении: продукция появилась на полках местной партнерской сети супермаркетов "88", сообщила компания. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:11+0300
2025-07-09T15:11+0300
2025-07-09T15:11+0300
общество
армения
ереван
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/82976/20/829762094_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0fa244b3b940822fa84c8948272ecd98.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении: продукция появилась на полках местной партнерской сети супермаркетов "88", сообщила компания. "Продукция "ВкусВилл" появилась в Армении... Партнером "ВкусВилла" стала сеть супермаркетов "88" - новый игрок ритейла в Ереване", - говорится в сообщении. Продукция российской компании располагается на отдельных стеллажах, также в магазинах появились указатели "ВкусВилл". На полках представлены более 100 товарных позиций из разных категорий. Как отметили во "ВкусВилле", сейчас местная партнерская сеть насчитывает более 29 магазинов в Ереване. "Eighty Eight ставит перед собой цель распространить супермаркеты по всей Армении и за её пределами... В общей сложности на территории республики планируется расширение сети до 200 супермаркетов", - говорится в сообщении. "ВкусВилл" насчитывает более 2 тысяч магазинов и 210 дарксторов в 150 городах России на июль 2025 года. Также ритейлер присутствует в Казахстане, ОАЭ, Белоруссии и Киргизии.
https://1prime.ru/20250204/sogaz-854668905.html
армения
ереван
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82976/20/829762094_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2acb864dbfe0b8d109febe61f491d85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , армения, ереван, казахстан
Общество , АРМЕНИЯ, Ереван, КАЗАХСТАН
"ВкусВилл" вышел на рынок Армении
Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении: продукция появилась на полках местной партнерской сети супермаркетов "88", сообщила компания.
"Продукция "ВкусВилл" появилась в Армении... Партнером "ВкусВилла" стала сеть супермаркетов "88" - новый игрок ритейла в Ереване", - говорится в сообщении.
Продукция российской компании располагается на отдельных стеллажах, также в магазинах появились указатели "ВкусВилл". На полках представлены более 100 товарных позиций из разных категорий.
Как отметили во "ВкусВилле", сейчас местная партнерская сеть насчитывает более 29 магазинов в Ереване. "Eighty Eight ставит перед собой цель распространить супермаркеты по всей Армении и за её пределами... В общей сложности на территории республики планируется расширение сети до 200 супермаркетов", - говорится в сообщении.
"ВкусВилл" насчитывает более 2 тысяч магазинов и 210 дарксторов в 150 городах России на июль 2025 года. Также ритейлер присутствует в Казахстане, ОАЭ, Белоруссии и Киргизии.
"Согаз" застраховал гражданскую ответственность "ВкусВилла"