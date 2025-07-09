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"ВкусВилл" вышел на рынок Армении - 09.07.2025, ПРАЙМ
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"ВкусВилл" вышел на рынок Армении
"ВкусВилл" вышел на рынок Армении - 09.07.2025, ПРАЙМ
"ВкусВилл" вышел на рынок Армении
Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении: продукция появилась на полках местной партнерской сети супермаркетов "88", сообщила компания. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:11+0300
2025-07-09T15:11+0300
общество
армения
ереван
казахстан
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении: продукция появилась на полках местной партнерской сети супермаркетов "88", сообщила компания. "Продукция "ВкусВилл" появилась в Армении... Партнером "ВкусВилла" стала сеть супермаркетов "88" - новый игрок ритейла в Ереване", - говорится в сообщении. Продукция российской компании располагается на отдельных стеллажах, также в магазинах появились указатели "ВкусВилл". На полках представлены более 100 товарных позиций из разных категорий. Как отметили во "ВкусВилле", сейчас местная партнерская сеть насчитывает более 29 магазинов в Ереване. "Eighty Eight ставит перед собой цель распространить супермаркеты по всей Армении и за её пределами... В общей сложности на территории республики планируется расширение сети до 200 супермаркетов", - говорится в сообщении. "ВкусВилл" насчитывает более 2 тысяч магазинов и 210 дарксторов в 150 городах России на июль 2025 года. Также ритейлер присутствует в Казахстане, ОАЭ, Белоруссии и Киргизии.
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армения
ереван
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общество , армения, ереван, казахстан
Общество , АРМЕНИЯ, Ереван, КАЗАХСТАН
15:11 09.07.2025
 
"ВкусВилл" вышел на рынок Армении

Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанквкусвилл
вкусвилл - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "ВкусВилл" вышел на рынок Армении: продукция появилась на полках местной партнерской сети супермаркетов "88", сообщила компания.
"Продукция "ВкусВилл" появилась в Армении... Партнером "ВкусВилла" стала сеть супермаркетов "88" - новый игрок ритейла в Ереване", - говорится в сообщении.
Продукция российской компании располагается на отдельных стеллажах, также в магазинах появились указатели "ВкусВилл". На полках представлены более 100 товарных позиций из разных категорий.
Как отметили во "ВкусВилле", сейчас местная партнерская сеть насчитывает более 29 магазинов в Ереване. "Eighty Eight ставит перед собой цель распространить супермаркеты по всей Армении и за её пределами... В общей сложности на территории республики планируется расширение сети до 200 супермаркетов", - говорится в сообщении.
"ВкусВилл" насчитывает более 2 тысяч магазинов и 210 дарксторов в 150 городах России на июль 2025 года. Также ритейлер присутствует в Казахстане, ОАЭ, Белоруссии и Киргизии.
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