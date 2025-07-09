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РЖД в I полугодии снизили контейнерные перевозки на 2,9%

РЖД в I полугодии снизили контейнерные перевозки на 2,9% - 09.07.2025, ПРАЙМ

РЖД в I полугодии снизили контейнерные перевозки на 2,9%

Контейнерные перевозки по сети РЖД в первом полугодии снизились на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 3,78 миллиона ДФЭ,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:54+0300

2025-07-09T10:54+0300

2025-07-09T10:54+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Контейнерные перевозки по сети РЖД в первом полугодии снизились на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 3,78 миллиона ДФЭ, говорится в сообщении холдинга. "В I полугодии 2025 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 3 млн 779,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 498,7 тыс. ДФЭ (-3,2%)", - говорится в сообщении. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 2,7 миллиона ДФЭ, что на 5,1% ниже показателя первого полугодия 2024 года, добавили в РЖД. Всего в контейнерах было перевезено 40,1 миллиона тонн различных грузов. В компании отметили положительную динамику в отчетном периоде при контейнерных перевозках соли – 6,3 тысячи ДФЭ (рост в 1,9 раза в годовом выражении); цветных металлов – 81,2 тысячи ДФЭ (рост на 31%); сахара – 3,5 тысячи ДФЭ (на 24,2%); бумаги – 191,9 тысячи ДФЭ (на 5,9%); лесных грузов – 300,7 тысячи ДФЭ (на 2,6%); продуктов перемола – 21,8 тысячи ДФЭ (на 2,8%); черных металлов – 107,6 тысячи ДФЭ (на 1,7%); зерна - 65,3 тысячи ДФЭ (на 0,5%). Наибольшее снижение перевозки контейнеров наблюдается при отправках автомобилей и комплектующих – 144,4 тысячи ДФЭ (снижение на 39,6% в годовом выражении); каменного угля – 4,6 тысячи ДФЭ (снижение на 33,2%); строительных грузов – 89,9 тысячи ДФЭ (на 32,7%); картофеля, овощей, фруктов – 5,4 тысячи ДФЭ (на 26,5%).

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