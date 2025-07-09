https://1prime.ru/20250709/sanktsii-859315671.html

СМИ: Грэм* заявил, что Трамп готов к продвижению по санкциям против России

СМИ: Грэм* заявил, что Трамп готов к продвижению по санкциям против России - 09.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Грэм* заявил, что Трамп готов к продвижению по санкциям против России

Американский сенатор Линдси Грэм* утверждает, что лидер США Дональд Трампа заявил ему, что "пора продвигаться" в вопросе принятия новых санкций в отношении РФ,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T09:57+0300

2025-07-09T09:57+0300

2025-07-09T09:57+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* утверждает, что лидер США Дональд Трампа заявил ему, что "пора продвигаться" в вопросе принятия новых санкций в отношении РФ, пишет газета Politico. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. "(Трамп - ред.) сказал мне, что пришло время продвигаться, поэтому мы будем продвигаться", - приводит издание словам сенатора. Как пишет издание, Грэм* и еще один автор проекта сенатор Ричард Блюменталь "за кулисами" внесли корректировки в законопроект, чтобы позволить расширить полномочия президента по освобождению от введенных санкций. По данным Politico, изначально законопроект позволял Трампу освобождать от санкций страны, покупающие российскую нефть или уран, на 180 дней. Пересмотренный законопроект предусматривает второе такое же освобождение на тот же срок, отметил Грэм*. "Я уверен, что президент готов к нашим действиям", - заявил Грэм*. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.*внесен в России в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250708/tramp-859302733.html

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общество , запад, линдси грэм, дональд трамп, politico