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Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России
Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России - 09.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявляет о зависимости новых санкций против России от его решения, так как хочет подать сигнал всему миру и Москве, что полностью... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:55+0300
2025-07-09T10:55+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявляет о зависимости новых санкций против России от его решения, так как хочет подать сигнал всему миру и Москве, что полностью контролирует ситуацию в Штатах, никакой оппозиции ему нет, поэтому все зависит исключительно от его воли, выразил в беседе с РИА Новости мнение главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Президент США во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным". "Это сигнал, безусловно, для Москвы в первую очередь. О том, какой Трамп могущественный, конгресс у него в кармане, стоит ему только щелкнуть пальцами, будут самые жуткие, кошмарные санкции из ада. Так что соглашайтесь на условия Трампа... Это также сигнал всему миру о том, что никакой серьезной оппозиции в настоящее время Трампу нет. И он полностью контролирует ситуацию в стране и, в том числе, и законодательный орган власти", - сказал Батюк. По его словам, после подписания "большого, красивого" бюджетного законопроекта Трамп считает, что контролирует конгресс, поэтому решение о санкциях и будет зависеть от его команды. "Раз так, с ним надо договариваться, не ждать, когда ситуация рассосется сама собой", - считает эксперт.Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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общество , сша, рф, москва, дональд трамп, ран
Экономика, Общество , США, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, РАН
10:55 09.07.2025
 
Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России

Батюк: Трамп хочет показать миру, что полностью контролирует ситуацию в США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявляет о зависимости новых санкций против России от его решения, так как хочет подать сигнал всему миру и Москве, что полностью контролирует ситуацию в Штатах, никакой оппозиции ему нет, поэтому все зависит исключительно от его воли, выразил в беседе с РИА Новости мнение главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Президент США во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".
"Это сигнал, безусловно, для Москвы в первую очередь. О том, какой Трамп могущественный, конгресс у него в кармане, стоит ему только щелкнуть пальцами, будут самые жуткие, кошмарные санкции из ада. Так что соглашайтесь на условия Трампа... Это также сигнал всему миру о том, что никакой серьезной оппозиции в настоящее время Трампу нет. И он полностью контролирует ситуацию в стране и, в том числе, и законодательный орган власти", - сказал Батюк.
По его словам, после подписания "большого, красивого" бюджетного законопроекта Трамп считает, что контролирует конгресс, поэтому решение о санкциях и будет зависеть от его команды. "Раз так, с ним надо договариваться, не ждать, когда ситуация рассосется сама собой", - считает эксперт.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг США
СМИ: Грэм* заявил, что Трамп готов к продвижению по санкциям против России
09:57
 
ЭкономикаОбществоСШАРФМОСКВАДональд ТрампРАН
 
 
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