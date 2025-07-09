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Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России

Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России - 09.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявляет о зависимости новых санкций против России от его решения, так как хочет подать сигнал всему миру и Москве, что полностью... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:55+0300

2025-07-09T10:55+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявляет о зависимости новых санкций против России от его решения, так как хочет подать сигнал всему миру и Москве, что полностью контролирует ситуацию в Штатах, никакой оппозиции ему нет, поэтому все зависит исключительно от его воли, выразил в беседе с РИА Новости мнение главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Президент США во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным". "Это сигнал, безусловно, для Москвы в первую очередь. О том, какой Трамп могущественный, конгресс у него в кармане, стоит ему только щелкнуть пальцами, будут самые жуткие, кошмарные санкции из ада. Так что соглашайтесь на условия Трампа... Это также сигнал всему миру о том, что никакой серьезной оппозиции в настоящее время Трампу нет. И он полностью контролирует ситуацию в стране и, в том числе, и законодательный орган власти", - сказал Батюк. По его словам, после подписания "большого, красивого" бюджетного законопроекта Трамп считает, что контролирует конгресс, поэтому решение о санкциях и будет зависеть от его команды. "Раз так, с ним надо договариваться, не ждать, когда ситуация рассосется сама собой", - считает эксперт.Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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общество , сша, рф, москва, дональд трамп, ран