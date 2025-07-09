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Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России
Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России - 09.07.2025, ПРАЙМ
Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России
Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на российскую нефть. Об этом заявил глава... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T13:32+0300
2025-07-09T13:32+0300
экономика
россия
эстония
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на российскую нефть. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна, его цитирует издание ERR."Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу", — подчеркнул министр.Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что введение более низкого потолка цен на энергоресурсы из России должно стать ключевым элементом нового пакета ограничений.
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россия, эстония
Экономика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ
13:32 09.07.2025
 
Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России

Глава МИД Цахкна: Таллин может заблокировать 18-й пакет санкций из-за цен на нефть

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на российскую нефть. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна, его цитирует издание ERR.
"Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу", — подчеркнул министр.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что введение более низкого потолка цен на энергоресурсы из России должно стать ключевым элементом нового пакета ограничений.
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ЭкономикаРОССИЯЭСТОНИЯ
 
 
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