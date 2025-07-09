https://1prime.ru/20250709/sanktsii-859326026.html

Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России

Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России - 09.07.2025, ПРАЙМ

Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России

Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на российскую нефть. Об этом заявил глава... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:32+0300

2025-07-09T13:32+0300

2025-07-09T13:32+0300

экономика

россия

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на российскую нефть. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна, его цитирует издание ERR."Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу", — подчеркнул министр.Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что введение более низкого потолка цен на энергоресурсы из России должно стать ключевым элементом нового пакета ограничений.

https://1prime.ru/20250709/sanktsii-859315671.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония