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СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России - 09.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России
Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного... | 09.07.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 9 июл – ПРАЙМ. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного законопроекта о введении санкций против России, передаёт в среду издание Punchbowl News. "Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и палатой представителей. Это вопрос, который в сенате пользуется широкой двухпартийной поддержкой. Я надеюсь, что остальные стороны тоже придут к готовности, и у нас появится возможность довести дело до конца", - сказал Тун в ходе беседы с журналистами. Он подчеркнул, что документ призван направить "очень сильный сигнал" и выразил уверенность в том, что европейские страны: "ждут от США такого проявления лидерства". По информации издания, в последние дни Тун активизировал переговоры с Белым домом и палатой представителей, добиваясь скоординированного продвижения санкционной инициативы. При этом ожидается, что голосование по законопроекту в Сенате может состояться не ранее недели, начинающейся 21 июля.
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Экономика, Мировая экономика, США
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России
Punchbowl News: в Сенате США скоро могут объявить о новых шагах по санкциям против России
ВАШИНГТОН, 9 июл – ПРАЙМ. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного законопроекта о введении санкций против России, передаёт в среду издание Punchbowl News.
"Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и палатой представителей. Это вопрос, который в сенате пользуется широкой двухпартийной поддержкой. Я надеюсь, что остальные стороны тоже придут к готовности, и у нас появится возможность довести дело до конца", - сказал Тун в ходе беседы с журналистами.
Он подчеркнул, что документ призван направить "очень сильный сигнал" и выразил уверенность в том, что европейские страны: "ждут от США такого проявления лидерства".
По информации издания, в последние дни Тун активизировал переговоры с Белым домом и палатой представителей, добиваясь скоординированного продвижения санкционной инициативы. При этом ожидается, что голосование по законопроекту в Сенате может состояться не ранее недели, начинающейся 21 июля.
СМИ: Грэм* заявил, что Трамп готов к продвижению по санкциям против России