Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250709/sanktsii-859338037.html
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России - 09.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России
Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:49+0300
2025-07-09T17:49+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75729/12/757291211_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_fa4d8af35fa761a83666d6f92869de39.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл – ПРАЙМ. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного законопроекта о введении санкций против России, передаёт в среду издание Punchbowl News. "Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и палатой представителей. Это вопрос, который в сенате пользуется широкой двухпартийной поддержкой. Я надеюсь, что остальные стороны тоже придут к готовности, и у нас появится возможность довести дело до конца", - сказал Тун в ходе беседы с журналистами. Он подчеркнул, что документ призван направить "очень сильный сигнал" и выразил уверенность в том, что европейские страны: "ждут от США такого проявления лидерства". По информации издания, в последние дни Тун активизировал переговоры с Белым домом и палатой представителей, добиваясь скоординированного продвижения санкционной инициативы. При этом ожидается, что голосование по законопроекту в Сенате может состояться не ранее недели, начинающейся 21 июля.
https://1prime.ru/20250709/sanktsii-859315671.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75729/12/757291211_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_d7760921c66ae5a5409503555f6d3e4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
17:49 09.07.2025
 
СМИ: Сенат США готовит шаги по новым санкциям против России

Punchbowl News: в Сенате США скоро могут объявить о новых шагах по санкциям против России

*Белый дом
*Белый дом
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 июл – ПРАЙМ. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного законопроекта о введении санкций против России, передаёт в среду издание Punchbowl News.
"Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и палатой представителей. Это вопрос, который в сенате пользуется широкой двухпартийной поддержкой. Я надеюсь, что остальные стороны тоже придут к готовности, и у нас появится возможность довести дело до конца", - сказал Тун в ходе беседы с журналистами.
Он подчеркнул, что документ призван направить "очень сильный сигнал" и выразил уверенность в том, что европейские страны: "ждут от США такого проявления лидерства".
По информации издания, в последние дни Тун активизировал переговоры с Белым домом и палатой представителей, добиваясь скоординированного продвижения санкционной инициативы. При этом ожидается, что голосование по законопроекту в Сенате может состояться не ранее недели, начинающейся 21 июля.
Флаг США
СМИ: Грэм* заявил, что Трамп готов к продвижению по санкциям против России
09:57
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала