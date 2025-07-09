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Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5%

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% - 09.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5%

Сбербанк в первом полугодии 2025 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 826,6 миллиарда рублей, что на 7,5% больше показателя аналогичного периода годом ранее, | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:01+0300

2025-07-09T10:01+0300

2025-07-09T10:34+0300

экономика

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии 2025 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 826,6 миллиарда рублей, что на 7,5% больше показателя аналогичного периода годом ранее, сообщил банк."В первом полугодии 2025 года чистая прибыль Банка выросла на 7,5% год к году, до 826,6 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,2%", - приводится в сообщении заявление главы Сбербанка Германа Грефа.Отмечается, что в июне чистая прибыль Сбербанка выросла на 2,4% в годовом выражении, до 143,7 миллиарда рублей, рентабельность капитала за месяц составила 22%.Чистые процентные доходы в первом полугодии выросли на 15,5% в годовом выражении, до 1,44 триллиона рублей, на фоне роста объема и доходности работающих активов. Рост чистых процентных доходов в июне составил 21,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.Чистые комиссионные доходы в первом полугодии снизились на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 348,8 миллиарда рублей, июне чистые комиссионные доходы снизились на 6,7% в годовом выражении."Такая динамика объясняется высокой базой прошлого года, связанной с единовременным признанием доходов по корпоративным клиентам, а также изменением бизнес-модели в пользу подписочной, значительная часть доходов которой учитывается на консолидированном уровне", - указывается в материалах.Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в первом полугодии снизились на 24,1% в годовом выражении, до 202,8 миллиарда рублей. В июне данный показатель составил 70,8 миллиарда рублей, существенное влияние на размер созданных резервов оказывает укрепление рубля, отметили в кредитной организации.Отмечается, что количество розничных клиентов выросло на 1,3 миллиона с начала года, до 111,2 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов выросло на 2,5% с начала года, до 3,4 миллиона компаний.

https://1prime.ru/20250627/sberbank-858954205.html

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герман греф, сбербанк