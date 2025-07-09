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Сбербанк за I полугодие нарастил кредитование физлиц по РСБУ на 0,9% - 09.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250709/sberbank--859316495.html
Сбербанк за I полугодие нарастил кредитование физлиц по РСБУ на 0,9%
Сбербанк за I полугодие нарастил кредитование физлиц по РСБУ на 0,9% - 09.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк за I полугодие нарастил кредитование физлиц по РСБУ на 0,9%
Сбербанк за первое полугодие 2025 года нарастил кредитование физлиц (до формирования резервов) на 0,9%, юридических лиц (также до резервов) - сократил на 0,9%,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:11+0300
2025-07-09T10:11+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сбербанк за первое полугодие 2025 года нарастил кредитование физлиц (до формирования резервов) на 0,9%, юридических лиц (также до резервов) - сократил на 0,9%, сообщил банк. Розничный кредитный портфель по итогам июня составил 17,669 триллиона рублей, корпоративный - 27,5 триллиона. "Розничный кредитный портфель вырос на 0,4% за месяц или на 1,3% с начала года без учета цессии по автокредитам и составил 17,7 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано кредитов на 331 млрд руб... Корпоративный кредитный портфель вырос в июне на 0,4% или на 2,0% с начала года без учета валютной переоценки и превысил 27,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,9 трлн руб. кредитов", - говорится в сообщении. В "Сбере" также указали, что показатели качества кредитного портфеля остается под некоторым давлением на фоне высоких ставок. Доля просроченной задолженности выросла до 2,6%.
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сбербанк, банки, финансы
Экономика, Сбербанк, Банки, Финансы
10:11 09.07.2025
 
Сбербанк за I полугодие нарастил кредитование физлиц по РСБУ на 0,9%

Сбербанк за первое полугодие нарастил кредитование физлиц до формирования резервов на 0,9%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сбербанк за первое полугодие 2025 года нарастил кредитование физлиц (до формирования резервов) на 0,9%, юридических лиц (также до резервов) - сократил на 0,9%, сообщил банк.
Розничный кредитный портфель по итогам июня составил 17,669 триллиона рублей, корпоративный - 27,5 триллиона.
"Розничный кредитный портфель вырос на 0,4% за месяц или на 1,3% с начала года без учета цессии по автокредитам и составил 17,7 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано кредитов на 331 млрд руб... Корпоративный кредитный портфель вырос в июне на 0,4% или на 2,0% с начала года без учета валютной переоценки и превысил 27,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,9 трлн руб. кредитов", - говорится в сообщении.
В "Сбере" также указали, что показатели качества кредитного портфеля остается под некоторым давлением на фоне высоких ставок. Доля просроченной задолженности выросла до 2,6%.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5%
10:01
 
ЭкономикаСбербанкБанкиФинансы
 
 
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